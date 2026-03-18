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Futbol

¡Mejor que Messi y Cristiano! Lewandowski rompe nuevo récord en la Champions League

Lewandowski marcó dos goles ante Newcastle | AP
Lewandowski marcó dos goles ante Newcastle | AP
Rafael Trujillo 16:41 - 18 marzo 2026
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El delantero polaco logró marcarle a gol a más de cuarenta equipos superando a Messi

Ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo han logrado marcarle a tantos equipos en Champions League como Robert Lewandowski. El delantero polaco sigue engrandeciendo su leyenda en el torneo europeo y con dos goles este martes ante Newcastle estableció una nueva marca.

El delantero del Barcelona aún está lejos de poder romper la marca de anotaciones de Cristiano Ronaldo en la Champions League, sin embargo, con los dos goles ante el conjunto inglés, Lewandowski logró ayudar a su equipo a llegar a Cuartos de Final y así soñar con seguir marcando en el torneo.

Robert Lewandowski celebrando un nuevo gol en la Champions League | AP

Los dos goles ante Newcastle

Barcelona superó cómodamente al Newcastle en el partido de Vuelta sumando siete goles en casa para superar la eliminatoria con un 8-3 global. El nueve del barcelona apareció con el partido 4-2 a favor de los culés.

Al minuto 56 Lewandowski anotó con un cabezazo para prácticamente sellar la victoria del equipo, pero cinco minutos más tarde apareció una vez más con un disparo potente para una firmar la goleada ante los cuervos.

Con estos dos goles, el delantero no sólo ayudó al club a seguir con el sueño de levantar un nuevo campeonato, sino que también alcanzó los 109 tantos poniéndose a 20 de Lionel Messi y a 31 de Cristiano Ronaldo.

Lewandowski marcó dos goles ante Newcastle | AP

La nueva marca histórica

Más allá de la cantidad de goles anotados, es a la cantidad de equipos a los que le ha logrado marcar en su carrera lo que lo ha puesto por arriba de los dos históricos jugadores. Previo al duelo ante Newcastle, el polaco estaba igualado con Messi pues ambos habían le marcado a 40 equipos, mientras que Cristiano sólo a 38.

En su carrera Lewandowski ha logrado marcar ante 41 equipos distintos, cinco de la Premier League, cinco de LaLiga, cinco de la Serie A, dos de la Bundesliga, cuatro de la Ligue 1, dos de la Liga Portuguesa, dos de la Eredivisie, dos de Ucrania, dos de Grecia, dos de Rusia, dos de Bélgica y dos de Checoslovaquia.

Además ha marcado un goles ante un equipo de Turquía, Croacia, Serbia, Austria, Suiza y Dinamarca. De todos estos países, su máxima víctima ha sido el Benfica, a quien le ha marcado nueve goles, seguido por el Red Star serbio con siete y el Salzburgo austriaco con seis.

Anularon el gol por fuera de lugar de Lewandowski | AP

¿Podrá aumentar la marca?

Lamentablemente para el futbolista polaco la próxima etapa no podrá aumentar esta marca debido a que ya ha logrado anotar ante Atlético de Madrid, de hecho le ha anotado dos veces. En caso de avanzar a la Semifinal podría llegar a 42 equipos, siempre y cuando sea el Sporting Lisboa quien avance y no el Arsenal.

Además, si Barcelona logra continuar con el buen paso y llegar hasta la Final, también podría aumentar si el Liverpool es el equipo que logra acceder hasta el partido por el campeonato.

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