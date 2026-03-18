¡Aviso para el Real Madrid! Bayern Múnich aplasta al Atalanta y está en Cuartos de Champions

Bayern de Múnich venció sin mucha complicación al Atalanta, que se despide de la Champions League siendo el único equipo italiano en clasificar a las rondas eliminatorias del torneo más prestigioso entre clubes.

Los Bávaros se medirán a uno de sus mayores rivales en Europa, un viejo rival al que no enfrentaban desde ya hace 3 años: Real Madrid.

Un primer tiempo sencillo para los alemanes

Un primer episodio sin muchas emociones, donde el Bayern se dedicó a probar más a sus reservas ante un marcador muy favorable para los Bávaros. Lo más destacable fue al minuto 24, cuando el árbitro marcó penal a favor de los alemanes, donde en primera instancia Marco Sportiello le atajó uno a Harry Kane, pero lo tuvieron que repetir, ya que el portero de Atalanta se había adelantado. En segunda oportunidad, el Huracán no falló desde los 11 pasos, extendiendo más la ventaja de los locales.

Ya no se hicieron más daño y con el marcador de 1 a 0 y de 7-1 en el global, se fueron al medio tiempo.

Gol de Harry Kane ante el Atalanta l AP

Aplanadora Bávara en el segundo tiempo

En la segunda mitad se contó una historia completamente distinta. Harry Kane, Lennart Karl y Luis Díaz terminaron de finiquitar la eliminatoria de forma aplastante para el Atalanta.

Lennart Karl celebrando su gol ante Atalanta l AP

A pesar de los intentos de los italianos para intentar hacer más decorosa su eliminación, estos no pudieron ni meter las manos ante unos alemanes que buscaban darle un festín de goles a su afición. Atalanta termina su participación dejando sin italianos en la Champions League.

Los dirigidos por Kompany dan un golpe sobre la mesa, que la ofensiva bávara siempre es una a considerar históricamente hablando y el Real Madrid está consciente de ello.

Gol de Luis Díaz ante el Atalanta l AP

El regreso de un clásico Europeo

Con los resultados de la Champions League de esta semana, el Bayern enfrentará al Real Madrid en los Cuartos de Final de la Champions League. Primero se verán las caras en el Santiago Bernabéu y después la serie cerraría en Múnich con horarios todavía por definir.