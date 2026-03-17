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Futbol

Bayern Munich vs Atalanta ¿Dónde y cuándo ver el partido de Vuelta de Octavos de Final de Champions?

Bayern Munich vs Atalanta Octavos de Final Vuelta | RÉCORD
Bayern Munich vs Atalanta Octavos de Final Vuelta | RÉCORD
Rafael Trujillo 16:45 - 17 marzo 2026
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En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido de Champions League

Un partido de trámite. Los Cuartos de Final de la UEFA Champions League ya están prácticamente definidos, sólo faltan los partidos de Vuelta de este miércoles para conocer los últimos cuatro equipos que accederán a esta ronda. Entre estos equipos está el Bayern Munich quien parece ya tener su boleto a la siguiente ronda asegurado.

El conjunto alemán recibirá al Atalanta en un encuentro de Vuelta tras dar un golpe de autoridad en la primera ronda pues, se llevó la victoria por un contundente 1-6. Ahora sólo necesitan completar los últimos 90 minutos para definir su pase a Cuartos.

Bayern goleó a Atalanta en Bérgamo | AP

¿Cómo llegan al partido?

Además de la victoria en Bérgamo, el Bayern Munich llega a este encuentro con un impresionante registro de 10 partidos sin conocer la derrota en todas las competencias, incluyendo ocho victorias en este lapso. A pesar de esto, su último partido terminó con ciertas dudas pues, los bávaros igualaron a un gol por bando contra el Bayer Leverkusen en la Bundesliga.

Por su parte, el Atalanta atraviesa un momento complicado con dos empates y dos derrotas en sus últimos cuatro encuentros, su única victoria llegó el 25 de febrero cuando golearon al Borussia Dortmund para acceder a esta ronda de Champions.

Atalanta llega ligeramente mejor al partido de repechaje | AP

¿Cómo les fue en la Fase de Liga?

El Bayern fue el segundo mejor equipo de toda la fase de liga tras conseguir 21 puntos en los 8 partidos, cediendo puntos sólo ante el líder Arsenal. Por su parte el Atalanta se clasificó al repechaje al terminar en el puesto 15 con 13 puntos.

Jonas Urbig tras lesionarse con Bayern Munich en la Bundesliga | AP
Jonas Urbig tras lesionarse con Bayern Munich en la Bundesliga | AP

Bayern Munich vs Atalanta

El partido en el Allianz Arena se llevará a cabo este miércoles en punto de las 14:00 horas en el centro de México y se podrá seguir en transmisión por TNT Sports, así como por streaming en HBO Max.

  • Fecha: 18 marzo 2026

  • Horario: 14:00 horas del centro de México

  • Estadio: Allianz Arena

  • Transmisión: TNT Sports y HBO Max

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