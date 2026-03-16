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Real Madrid presiona a Bayern Munich para fichar a un joven futbolista francés
Son 160 millones de euros los que están en juego para que Michael Olise se vaya fichado al conjunto blanco del Real Madrid. El conjunto merengue busca cerra un trato con Bayern Munich para que se concrete la operación.
De acuerdo a un reporte del periódico alemán Bild, un rumor de una gran transacción ronda por los pasillos del conjunto alemán e involucra a Michael Olise.
Según el diario alemán, Florentino Pérez es un grana admirador del futbolista francés y espera ficharlo al finalizar la temporada.
El diario alemán indicia que el presidente del Real Madrid busca fichar a una superestrella para mejorar el funcionamiento del equipo a comparación de la temporada anterior
La operación es estima en unos 160 millones de euros, lo que algunos medios alemanas han considerado una transacción descabellada.
Michael Olise tiene contrato vigente hasta 2029 con Bayern Munich
El rumor ha cobrado cierta fuerza, hasta el momento Bayern Munich no estaría pensando en vender a Michael Olise quien tiene aún contrato con el club alemán sin claúsula de recisión.