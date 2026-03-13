¿Messi en el Bayern Múnich? Los bávaros persiguen a un delantero con un apellido famoso

¿El Bayern Múnich y el nombre Messi en la misma frase? Si al escuchar esta combinación esperabas automáticamente la llegada del ocho veces Balón de Oro Lionel, de 38 años, te equivocas. Según las averiguaciones del Diario Bild, el club récord alemán está considerando seriamente la llegada de una joya ofensiva francesa, veinte años más joven, con el mismo y célebre apellido.

El interés del gigante bávaro por Rayane Messi, de 18 años, no es una novedad sorprendente. Los ojeadores alemanes ya seguían de cerca al talentoso joven antes de su partida a Estrasburgo, cuando aún desarrollaba su potencial en las categorías inferiores del Dijon.

El Racing de primera división lo fichó en 2024, pero aparte de dos apariciones en copa con el primer equipo, este versátil atacante solo tuvo minutos en la reserva. Por ello, la primera mitad de la temporada la pasó cedido en el Pau FC de segunda división, donde anotó dos goles en catorce partidos.

Rayane Messi | AFP

Acumulando experiencia en Oriente Medio

Actualmente, está confirmando su innegable talento en otra cesión, de forma algo inusual, en la primera división saudí con la camiseta del Neom SC. Desde su traslado a Oriente Medio en enero, ha registrado un gol y una asistencia en seis encuentros. Además, también le va bien en el ámbito internacional, ya que ha marcado un gol en seis partidos con la selección francesa sub-19.

La, a primera vista, ilógica toma de contacto con un jugador que milita en Arabia Saudí fue explicada acertadamente por el jefe de fútbol del Diario Bild, Christian Falk, en su podcast Bayern Insider.

Normalmente, si me dijeran que el Bayern está interesado en un jugador que juega en Arabia Saudí, pensaría: ‘mmm’. Pero él pertenece al Estrasburgo y solo está cedido, y el Bayern ya lo seguía antes

Christian Falk añade a continuación sobre toda la intención del traspaso: "Como alternativa a Luis Díaz, ¿por qué no?".

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