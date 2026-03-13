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Futbol

Bundesliga: ¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Bayern Munich?

Bayer Leverkusen vs Bayern Munich EN VIVO Bundesliga Jornada 26| AP
Jorge Armando Hernández 11:16 - 13 marzo 2026
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En RÉCORD te contamos donde puedes disfrutar de este partido correspondiente a la Bundesliga

Enrachados con siete victorias en siete partidos y tras golear al Atalanta en la UEFA Champions League, ahora el Bayern Munich llega para enfrentarse a un rival que ya es un conocido en los últimos años, pese a que en tiempos recientes el Bayer Leverkusen está lejos de ser ese equipo arrasante que fue con Xabi Alonso.

A pesar del poderío mostrado por el equipo de München. El técnco del conjunto del Bayern, Vincent Kompany declara que a pesar de la recha, el resultado no se puede dar por sentado ya que considera que el conjuno de 'Las Aspirinas' será un rival complicado, pero que sin duda es un duelo que emociona a la afición.

Será un partido que gustará a la afición, pero no será fácil para el FC Bayern. Tenemos que ser agresivos para sacar algo.

Bayern Munich mantiene la ventaja en el Werkself sobre Leverkusen
Harry Kane está próximo a regresar a las canchas l MexSport

En los tres últimos enfrenatamientos entre ambas escuadras, el conjunto de München se llevó la victoria por lo que mantiene una ventaja estadística. La gran mayoría de sus goles fueron por parte del inglés Harry Kane quien hasta este momento estuvo lesionado pero se espera pueda regresar para enfrentar al conjunto de Leverkusen.

Harry Kane puede hacer su regreso ante Bayer Leverkusen
Harry Kane se perdió el partido ante Atalanta por lesión l AP

El inglés Harry Kane se perdió el partido ante Atalanta en la UEFA Champions League donde el conjunto alemán goleó a los italianos por marcador de 6-1, una victoria importante en busca de conquistar la gloria europea para el Bayern Munich.

Bayern Munich tras su victoria sobre Atalanta l AP

No solo Harry Kane ha estado fuera de concentración debido a su lesión sino que Manuel Neuer y Jonas Urbig también son baja del equipo. El primero de ellos debido a rotura fibrilar y el segundo por una conmoción cerebral. El reemplazo para encarar este duelo será Sven Ulreich.

Bayer Leverkusen se encuentra en el sexto lugar de la claisificación, se enfrenta al actual campeón y a uno de los conjuntos más arrasantes de la última época que pelea por el triplete esta temporada, contando UEFA, Bundesliga y Copa de Alemania.

¿Dónde ver el partido Bayer Leverkusen vs Bayern Munich? Fecha, Horario y Canal

  • Fecha: 14 de marzo de 2026

  • Estadio: BayArena

  • Horario: 8:30 hrs tiempo de México

  • Canal: Disney +, ESPN

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