Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach

Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES
Bayern Múnich goleó al Mönchengladbach y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES
Jorge Armando Hernández 16:03 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cuadro bávaro le pasó por encima a su similar Mönchengladbach en la fecha 25 de la Bundesliga

Bayern München tuvo una victoria sin problemas ni complicaciones ante el Borussia Mönchengladbach en un partido en donde parece que solo un equipo llegó al compromiso.

Borussia Mönchengladbach fue goleado | EFE

La victoria del Bayern tras haber derrotado al Borussia Dortmund en 'Der Klassiker' lo llevó 14 puntos arriba para afianzar el liderato general y todavía fortalecer el paso hacia el título.

El primer gol del conjunto de München llegó por obra del colombiano Luis Díaz, el recién llegado había mostrado su calidad en el Liverpool y ahora pretende conquistar todo con su nuevo equipo alemán.

En el minuto 45' apareció de nueva cuenta Díaz que le dejó un pase facilito a Laimer quien solamente la empujó para poner el 2-0 en el marcador previo al descanso.

Festejo entre Konrad Laimer y Harry Kane | AP

En el segundo tiempo, la máquina bávara seguió arrasando todo lo que veía a su paso. Reitz por parte del Mönchengladbach fue expulsado por una fuerte entrada a Jackson cuando iba a encarar al arquero. El árbitro marcó la pena máxima y Musiala no perdonó y puso el 2-0.

¿Cómo fue el cierre de partido?
Bayern Múnich se encamina a ganar de nueva cuenta la Bundesliga | AP

Finalmente y para sentenciar el partido apareció Jackson quien recibió un pase por parte de Karl y la clavaba en el arco. Posteriormente y casi al cierre del partido llegó el gol del honor para el conjunto visitante. Marcador de 4-1 resultado final.

Últimos videos
Lo Último
16:28 Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
16:20 ¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
16:17 ¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
16:03 Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
15:57 ¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
15:52 MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
15:39 Clásico Mundial de Béisbol: ¿Dónde ver México vs. Brasil? Fecha, hora y transmisión
15:38 F1 TV estrena nuevas voces y transmisión en español
15:32 Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
15:29 Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
06/03/2026
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
Contra
06/03/2026
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Box
06/03/2026
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES
Futbol
06/03/2026
Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
Futbol
06/03/2026
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
Futbol
06/03/2026
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?