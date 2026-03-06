Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach

Bayern München tuvo una victoria sin problemas ni complicaciones ante el Borussia Mönchengladbach en un partido en donde parece que solo un equipo llegó al compromiso.

Borussia Mönchengladbach fue goleado | EFE

La victoria del Bayern tras haber derrotado al Borussia Dortmund en 'Der Klassiker' lo llevó 14 puntos arriba para afianzar el liderato general y todavía fortalecer el paso hacia el título.

El primer gol del conjunto de München llegó por obra del colombiano Luis Díaz, el recién llegado había mostrado su calidad en el Liverpool y ahora pretende conquistar todo con su nuevo equipo alemán.

En el minuto 45' apareció de nueva cuenta Díaz que le dejó un pase facilito a Laimer quien solamente la empujó para poner el 2-0 en el marcador previo al descanso.

Festejo entre Konrad Laimer y Harry Kane | AP

En el segundo tiempo, la máquina bávara seguió arrasando todo lo que veía a su paso. Reitz por parte del Mönchengladbach fue expulsado por una fuerte entrada a Jackson cuando iba a encarar al arquero. El árbitro marcó la pena máxima y Musiala no perdonó y puso el 2-0.

¿Cómo fue el cierre de partido?

Bayern Múnich se encamina a ganar de nueva cuenta la Bundesliga | AP