Borussia Dortmund vs Bayern Múnich: ¿Cuándo y dónde ver Der Klassiker en la Bundesliga?

El Borussia Dortmund se enfrentará al Bayern Munich en un emocionante encuentro correspondiente a la Bundesliga. El partido está programado para el 28 de febrero en el Signal Iduna Park. Este clásico alemán será dirigido por el árbitro Sven Jablonski, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en uno de los duelos más esperados del campeonato alemán.

Borussia Dortmund viene de ser eliminado en Champions League | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Bayern Munich lidera la Bundesliga con 60 puntos tras 23 jornadas disputadas, mientras que el Borussia Dortmund ocupa la segunda posición con 52 puntos. Los bávaros mantienen una ventaja de ocho puntos sobre los de amarillo, lo que convierte este encuentro en una oportunidad crucial para los locales si quieren mantener vivas sus aspiraciones al título.

El equipo dirigido por Vincent Kompany ha demostrado un poder ofensivo impresionante con 85 goles anotados, casi el doble que su rival de este fin de semana. Ambos equipos han mostrado solidez defensiva, con 21 y 22 goles encajados respectivamente, pero la diferencia en la efectividad ofensiva ha sido determinante para la actual diferencia en la tabla.

Bayern Múnich se encamina a ganar de nueva cuenta la Bundesliga | AP

El Borussia Dortmund llega a este encuentro con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los amarillos sufrieron un duro revés en su último compromiso al caer por 4-1 ante el Atalanta en Champions League. Anteriormente, igualaron 2-2 frente al RB Leipzig en Bundesliga y consiguieron tres victorias consecutivas: 2-0 contra Atalanta en Champions League, 4-0 ante Mainz 05 y 1-2 en su visita al Wolfsburg.

Por su parte, el Bayern Munich atraviesa un excelente momento con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Los bávaros vencieron 3-2 al Eintracht Frankfurt, golearon 0-3 al Werder Bremen, eliminaron al RB Leipzig de la Copa de Alemania con un 2-0, aplastaron 5-1 al Hoffenheim y empataron 2-2 con el Hamburger SV.

En los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance es de dos victorias para el Bayern Munich, una para el Borussia Dortmund y dos empates. El encuentro más reciente se disputó el 18 de octubre de 2025, con victoria para los bávaros por 2-1 en Munich. Anteriormente, empataron 2-2 en abril de 2025 también en el Allianz Arena.

El último duelo en el Signal Iduna Park terminó con un empate a uno en noviembre de 2024. Destaca la victoria del Dortmund por 0-2 en marzo de 2024 en Munich, mientras que en noviembre de 2023, el Bayern goleó 0-4 en su visita a Dortmund, demostrando su dominio en el clásico alemán durante ese periodo.

Fábio Silva festejando un gol anotado ante Leipzig | AP

¿Dónde ver el Clásico de Alemania?