Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Muere Neil Sedaka a los 86 años: adiós al ícono del pop

Caos total durante foto de graduación en universidad de la Ciudad de México.
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:12 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El histórico cantante y compositor dejó una huella profunda en el pop internacional con canciones que marcaron generaciones.

El legendario cantante y compositor Neil Sedaka falleció este 27 de febrero de 2026 a los 86 años, confirmó su familia mediante un comunicado difundido a medios internacionales. Su carrera, que abarcó más de seis décadas, marcó la historia del pop y el rock and roll con temas que siguen sonando alrededor del mundo.

¿Por qué Neil Sedaka fue una leyenda del pop?

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Sedaka se convirtió en una figura central de la música popular desde finales de los años 1950. Su repertorio incluye clásicos como “Oh! Carol”, “Breaking Up Is Hard to Do”, “Bad Blood”, “Laughter in the Rain” y “Calendar Girl”, que lo colocaron en los primeros lugares de las listas internacionales y ayudaron a definir el sonido del pop de su era.

El artista dejó una carrera de más de seis décadas en la música. / @neilsedakamusic

Además de sus éxitos como intérprete, Sedaka también se destacó como compositor: sus canciones fueron versionadas por artistas de renombre y contribuyeron al éxito de otros grandes nombres de la música. Su obra dejó una huella profunda tanto en la industria como en varias generaciones de oyentes.

Sedaka también se destacó como compositor. / @neilsedakamusic

Un comunicado de despedida

En el mensaje familiar se expresó el impacto personal y artístico de Sedaka: “Estamos devastados por la repentina partida de nuestro amado esposo, padre y abuelo. Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones y, sobre todo, un ser humano increíble que será profundamente extrañado”, señalaron sus seres queridos.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado oficial. / @neilsedakamusic

Hasta ahora no se han difundido detalles oficiales sobre la causa de su fallecimiento, aunque se informó que fue trasladado a un hospital en Los Ángeles tras presentar malestares por la mañana del viernes.

El legado de una carrera

La trayectoria de Sedaka no solo se limita a éxitos en las listas de popularidad. Su versatilidad como cantante, pianista y autor lo convirtió en una de las figuras más respetadas del pop estadounidense. Sus temas se mantuvieron vigentes en emisoras de radio, películas y plataformas de streaming, y su influencia es citada por artistas de diferentes generaciones.

Sus canciones marcaron una etapa clave en la historia del pop internacional. / @neilsedakamusic
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
18:33 ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
18:33 ¿Sabe algo? Exjugador de América y de la Selección lanza ilusionante mensaje: 'México ganará la Copa del Mundo'
18:31 Arbeloa, de expulsado en el Etihad a volver a medirse al Manchester City
18:12 “Cuanto más juegas contra ellos, más aprendes”: Guardiola sobre el Real Madrid
18:12 Muere Neil Sedaka a los 86 años: adiós al ícono del pop
18:08 Milan quiere que Luka Modrić renueve por un año más; la decisión dependerá del jugador
18:04 Chiva arriba a Toluca con sus estrellas para enfrentar al Bicampeón
18:00 Dallas Cowboys dan etiqueta de jugador franquicia no exclusiva a George Pickens
17:35 Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
17:25 Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Tendencia
1
Futbol Champions League 2026: Así se jugarán los Octavos de Final
2
Empelotados Muere icónico personaje de Los Protagonistas y del equipo de José Ramón Fernández
3
Futbol Chicharito Hernández 'desprecia a Chivas' y lo 'borra' de su trayectoria
4
Futbol Directiva de Toluca revela que tenía acuerdo con Diego Milito antes de su llegada a Chivas
5
Futbol Cruz Azul anunció cambio de sede para su partido del fin de semana
6
Futbol Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
Futbol
27/02/2026
¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
¿Sabe algo? Exjugador de América y de la Selección lanza ilusionante mensaje: 'México ganará la Copa del Mundo'
Futbol
27/02/2026
¿Sabe algo? Exjugador de América y de la Selección lanza ilusionante mensaje: 'México ganará la Copa del Mundo'
Arbeloa, de expulsado en el Etihad a volver a medirse al Manchester City
Futbol
27/02/2026
Arbeloa, de expulsado en el Etihad a volver a medirse al Manchester City
“Cuanto más juegas contra ellos, más aprendes”: Guardiola sobre el Real Madrid
Futbol
27/02/2026
“Cuanto más juegas contra ellos, más aprendes”: Guardiola sobre el Real Madrid
Muere Neil Sedaka a los 86 años: adiós al ícono del pop
Contra
27/02/2026
Muere Neil Sedaka a los 86 años: adiós al ícono del pop
Milan quiere que Luka Modrić renueve por un año más; la decisión dependerá del jugador
Futbol
27/02/2026
Milan quiere que Luka Modrić renueve por un año más; la decisión dependerá del jugador