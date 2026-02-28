Muere Neil Sedaka a los 86 años: adiós al ícono del pop

El legendario cantante y compositor Neil Sedaka falleció este 27 de febrero de 2026 a los 86 años, confirmó su familia mediante un comunicado difundido a medios internacionales. Su carrera, que abarcó más de seis décadas, marcó la historia del pop y el rock and roll con temas que siguen sonando alrededor del mundo.

¿Por qué Neil Sedaka fue una leyenda del pop?

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Sedaka se convirtió en una figura central de la música popular desde finales de los años 1950. Su repertorio incluye clásicos como “Oh! Carol”, “Breaking Up Is Hard to Do”, “Bad Blood”, “Laughter in the Rain” y “Calendar Girl”, que lo colocaron en los primeros lugares de las listas internacionales y ayudaron a definir el sonido del pop de su era.

El artista dejó una carrera de más de seis décadas en la música. / @neilsedakamusic

Además de sus éxitos como intérprete, Sedaka también se destacó como compositor: sus canciones fueron versionadas por artistas de renombre y contribuyeron al éxito de otros grandes nombres de la música. Su obra dejó una huella profunda tanto en la industria como en varias generaciones de oyentes.

Sedaka también se destacó como compositor. / @neilsedakamusic

Un comunicado de despedida

En el mensaje familiar se expresó el impacto personal y artístico de Sedaka: “Estamos devastados por la repentina partida de nuestro amado esposo, padre y abuelo. Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones y, sobre todo, un ser humano increíble que será profundamente extrañado”, señalaron sus seres queridos.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado oficial. / @neilsedakamusic

Hasta ahora no se han difundido detalles oficiales sobre la causa de su fallecimiento, aunque se informó que fue trasladado a un hospital en Los Ángeles tras presentar malestares por la mañana del viernes.

El legado de una carrera

La trayectoria de Sedaka no solo se limita a éxitos en las listas de popularidad. Su versatilidad como cantante, pianista y autor lo convirtió en una de las figuras más respetadas del pop estadounidense. Sus temas se mantuvieron vigentes en emisoras de radio, películas y plataformas de streaming, y su influencia es citada por artistas de diferentes generaciones.