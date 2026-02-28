Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Milan quiere que Luka Modrić renueve por un año más; la decisión dependerá del jugador

El destino de Luka depende esclusivamente de él | IG: @lukamodric10
Mauricio Díaz Valdivia 18:08 - 27 febrero 2026
El croata sigue jugando partidos completos a sus 40 años; para seguir en buena forma de cara al Mundial, los rossoneros quieren retenerlo por otro año

Fue una linda y muy ganadora etapa de Luka Modric como jugador de Real Madrid; sin embargo, dicha etapa tuvo que terminar en 2025, dando paso a que el futbolista croata subcampeón del mundo en 2018 tuviera la oportunidad de cambiar de equipo.

Contrario a lo que muchos creerían, 'Lukita' no se fue con rumbo ni a la liga de Arabia Saudita ni a la MLS, tomó un camino diferente, a sus 40 años llegó a la Serie A con el AC Milan, para un nuevo 'aire' en su carrera profesional.

Luka Modrić se podría quedar en el Milan si así lo desea | AP

¿Se queda?

La llegada de Luka Modrić se tenía contemplada solamente para un año; sin embargo, todo podría cambiar en los siguientes días o semanas, ya que, con información de Matteo Moretto para MARCA, los rossoneros quieren que el croata se quede por un año más, pero eso no depende directamente de ellos.

El exjugador del Real Madrid tiene aún que examinar las opciones que le quedan para el resto de su carrera, pues ahora sí podría tomar la decisión de ir a alguna liga 'de retiro' para algunos de los aficionados, pero al recibir la oferta de parte de la directiva, todo sería diferente, pues tienen la total intención de hacer todo para que se quede.

El croata tendrá que decidirse qué hacer con su futuro | AP

El croata finaliza contrato en junio, pero cuenta con una cláusula que le permite extender su vínculo por un año más si así lo desea. Esta condición coloca el futuro en sus manos y alimenta el optimismo en la directiva rossonera, que considera prioritaria su permanencia.

¿Cómo le ha ido a Modrić en Serie A?

El rendimiento de Modric en la Serie A respalda su renovación A pesar de la exigencia física que implica competir al máximo nivel, el rendimiento de Luka Modrić en Italia ha demostrado que su inteligencia táctica compensa cualquier desgaste natural por la edad. Su lectura de juego y control de los tiempos siguen marcando diferencias en partidos de alta intensidad.

En una Serie A cada vez más igualada, contar con un mediocampista capaz de gestionar el ritmo del encuentro se ha convertido en un valor diferencial. Por ello, el Milan considera que su continuidad sería clave para mantener la estabilidad del proyecto deportivo.

Último partido de Modrić en Milan hasta ahora | IG: @lukamodric10

La última palabra la tendrá el propio Modric, quien analiza con serenidad su futuro. Mientras su mente continúe imponiendo condiciones en el campo, el croata demuestra que el paso del tiempo sigue siendo un rival al que sabe superar.

