Exjugador de América y de la Selección lanza ilusionante mensaje: 'México ganará la Copa del Mundo'

Paul Aguilar, exjugador de América y México y hoy analista de Fox Sports, lanzó un mensaje que puso a ilusionar a la afición mexicana. Lejos de enfocarse únicamente en la coyuntura inmediata de la Selección Mexicana, el ex lateral invitó a mirar más allá y atreverse a imaginar un futuro histórico.

Con visible entusiasmo, Aguilar tomó la palabra durante el inicio del programa de FOX Sports Radio para reflexionar sobre las aspiraciones del combinado nacional. “¿Por qué no pensar en poder ganar la Copa del Mundo en algún momento? No, en este no, pero en un futuro, ¿por qué no? Pensar siempre es bueno, soñar al final de cuentas”, expresó ante sus compañeros en cabina, marcando un tono optimista poco habitual en medio de análisis más críticos.

Paul Aguilar en FOX Sports l CAPTURA

Todo inicia de un sueño

El ex futbolista fue más allá y profundizó en la importancia de la mentalidad. “Cada logro, cada cosa que haces en tu vida siempre es por sueños, siempre empiezas por ahí”, añadió, dejando claro que, más que una predicción, se trataba de una invitación a cambiar la narrativa que históricamente ha acompañado al Tri en las Copas del Mundo.

Las palabras del también ex jugador del América resonaron entre quienes consideran que México debe aspirar a romper la barrera de los octavos de final, instancia que ha significado un límite recurrente en torneos mundialistas. Para Aguilar, el primer paso para transformar esa realidad es creer que el objetivo máximo —levantar el trofeo más codiciado del planeta— no es una fantasía inalcanzable.

Selección Mexicana | IMAGO7

El mensaje cobra relevancia en un contexto donde las críticas hacia la estructura del futbol mexicano son constantes y donde la exigencia de resultados inmediatos suele imponerse sobre los proyectos a largo plazo. En ese escenario, el analista apostó por una visión de construcción progresiva, convencido de que los grandes cambios comienzan con convicciones firmes.

En la mesa de debate, sus palabras abrieron distintas posturas: algunos coincidieron en que soñar no cuesta nada y puede convertirse en motor de crecimiento, mientras otros recordaron la distancia competitiva que aún separa a México de las potencias tradicionales. Sin embargo, el tono de Aguilar no fue triunfalista, sino reflexivo, consciente de que el proceso requiere trabajo estructural.

Raúl Rangel, portero de la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Será un sueño alcanzanble?

La idea de visualizar a la Selección Mexicana levantando una Copa del Mundo puede parecer lejana para muchos aficionados, pero el ex defensa insistió en que toda meta trascendental nace de una aspiración clara. En su planteamiento, el sueño no sustituye al esfuerzo, sino que lo impulsa y le da dirección.