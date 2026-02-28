Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Caos total durante foto de graduación en universidad de la Ciudad de México.
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:28 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Este sábado continúa el programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este sábado 28 de febrero de 2026, el programa Hoy No Circula opera como cada cuarto sábado del mes en la Ciudad de México (CDMX) y varios municipios del Estado de México (Edomex).

El programa Hoy No Circula aplica este sábado 28 de febrero en la Ciudad de México y el Estado de México. / iStock

¿Qué autos no pueden circular este sábado 28 de febrero?

Restricción general (de 05:00 a 22:00 horas):

  • Vehículos con holograma 1 y terminación de placa par: 0, 2, 4, 6 y 8.

  • Todos los vehículos con holograma 2, independientemente de la terminación de placa.

  • Autos foráneos (sin verificación local), también están restringidos.

El Programa Hoy No Circula aplica de lunes a sábado. / Secretaría del Medio Ambiente

¿Se activó el Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental?

A diferencia de otros días recientes con mala calidad del aire, no se ha declarado oficialmente una contingencia ambiental para este 28 de febrero, por lo que no se aplica el Doble Hoy No Circula dicha medida extra de restricción.

El programa sabatino opera de manera habitual en el horario mencionado, sin duplicar las restricciones.

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo / FB: @orientadorvial

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula aplica en:

  • 16 alcaldías de la CDMX, incluyendo Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa y Cuauhtémoc, entre otras.

  • 18 municipios conurbados del Edomex, como Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl y más.

Multas y sanciones

Si no respetas el programa sabatino este 28 de febrero, podrías recibir una multa que va desde 20 hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa varios miles de pesos, además de posibles sanciones administrativas.

El Hoy No Circula aplica de lunes a sábado en CDMX y Edomex.
Últimos videos
Lo Último
20:48 El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
20:33 ¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
20:30 Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
20:28 Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
20:21 ¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
20:12 “Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio
19:52 Cruz Azul presume a sus seleccionados mexicanos tras amistoso ante Islandia
19:48 Suspenden juego de Liga de Expansión por falla eléctrica en el estadio
19:47 49ers apuestan por México: lanzan programa para llevar el flag football a más de 8 mil escuelas
19:22 ¡No piensan aceptarlo! Benfica denuncia “penalti inexistente” en el juego del Porto vs. Arouca
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
Opinión
27/02/2026
El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
Lucha
27/02/2026
¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
Futbol
27/02/2026
Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
Contra
27/02/2026
Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
Empelotados
27/02/2026
¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
“Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio
Contra
27/02/2026
“Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio