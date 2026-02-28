Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"

Caos total durante foto de graduación en universidad de la Ciudad de México.
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:12 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La activista Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras la controversia desatada por un episodio de su podcast donde salió a la luz una declaración que involucra a la fallecida actriz Carmen Salinas.

Tras la viralización de un fragmento del podcast Penitencia en el que un interno mencionó a la fallecida actriz Carmen Salinas en medio de acusaciones graves, la activista y conductora del proyecto, Saskia Niño de Rivera, emitió un pronunciamiento oficial a través de un comunicado en sus redes sociales.

Saskia Niño de Rivera. / @saskianino

¿Por qué se volvió viral el nombre de Carmen Salinas?

El episodio en cuestión se volvió tendencia en redes sociales cuando un recluso identificado como “Beto” relató haber participado en delitos desde su infancia y, en ese contexto, mencionó a Salinas en relación con supuestos rituales con menores de edad —sin presentar evidencia alguna—, lo que generó indignación pública y la reacción de la familia de la actriz.

Carmen Salinas fue acusada de satánica en el podcast de Saskia/IG: @saskianino-@carmensalinas_56

¿Qué dijo Saskia?

En el comunicado de Penitencia, Niño de Rivera recordó que Penitencia “no es un podcast de entretenimiento ni de espectáculo”, sino un proyecto documental que busca comprender las raíces de la violencia a través de testimonios de personas privadas de la libertad, muchos de los cuales han vivido abuso, trauma y situaciones extremas desde la infancia.

Saskia entrevistó a "Beto" para "Penitencia". / YouTube

La conductora y su equipo aclararon que si bien “en algunos relatos pueden aparecer nombres propios como parte de la narrativa”, el propósito no es señalar a terceros ni convertir testimonios en juicios paralelos. Saskia Niño de Rivera enfatizó que el foco del proyecto está en visibilizar el impacto del trauma y contribuir a su prevención, no en alimentar la especulación sobre identidades mencionadas en las entrevistas.

Saskia reafirmó que el propósito de su podcast es el de comprender las raíces de la violencia para contribuir a su prevención. / @saskianino
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
20:48 El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
20:33 ¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
20:30 Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
20:28 Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
20:21 ¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
20:12 “Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio
19:52 Cruz Azul presume a sus seleccionados mexicanos tras amistoso ante Islandia
19:48 Suspenden juego de Liga de Expansión por falla eléctrica en el estadio
19:47 49ers apuestan por México: lanzan programa para llevar el flag football a más de 8 mil escuelas
19:22 ¡No piensan aceptarlo! Benfica denuncia “penalti inexistente” en el juego del Porto vs. Arouca
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
Opinión
27/02/2026
El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
Lucha
27/02/2026
¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
Futbol
27/02/2026
Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
Contra
27/02/2026
Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
Empelotados
27/02/2026
¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
“Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio
Contra
27/02/2026
“Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio