Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"

Tras la viralización de un fragmento del podcast Penitencia en el que un interno mencionó a la fallecida actriz Carmen Salinas en medio de acusaciones graves, la activista y conductora del proyecto, Saskia Niño de Rivera, emitió un pronunciamiento oficial a través de un comunicado en sus redes sociales.

Saskia Niño de Rivera. / @saskianino

¿Por qué se volvió viral el nombre de Carmen Salinas?

El episodio en cuestión se volvió tendencia en redes sociales cuando un recluso identificado como “Beto” relató haber participado en delitos desde su infancia y, en ese contexto, mencionó a Salinas en relación con supuestos rituales con menores de edad —sin presentar evidencia alguna—, lo que generó indignación pública y la reacción de la familia de la actriz.

Carmen Salinas fue acusada de satánica en el podcast de Saskia/IG: @saskianino-@carmensalinas_56

¿Qué dijo Saskia?

En el comunicado de Penitencia, Niño de Rivera recordó que Penitencia “no es un podcast de entretenimiento ni de espectáculo”, sino un proyecto documental que busca comprender las raíces de la violencia a través de testimonios de personas privadas de la libertad, muchos de los cuales han vivido abuso, trauma y situaciones extremas desde la infancia.

Saskia entrevistó a "Beto" para "Penitencia". / YouTube

La conductora y su equipo aclararon que si bien “en algunos relatos pueden aparecer nombres propios como parte de la narrativa”, el propósito no es señalar a terceros ni convertir testimonios en juicios paralelos. Saskia Niño de Rivera enfatizó que el foco del proyecto está en visibilizar el impacto del trauma y contribuir a su prevención, no en alimentar la especulación sobre identidades mencionadas en las entrevistas.