¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones

Kylian Mbappé siempre ha presumido de un físico privilegiado que lo ha convertido en uno de los futbolistas más determinantes del mundo. No solo por su velocidad y potencia dentro del campo, sino también por la fortaleza que históricamente ha mostrado frente a las lesiones. Sin embargo, la temporada actual con el Real Madrid marca un punto de quiebre en su carrera.

El delantero francés atraviesa un momento inusual, afectado por molestias físicas recurrentes que lo han obligado a detenerse hasta en cinco ocasiones en los últimos tres meses. Esta situación no solo ha impactado su continuidad, sino que también lo ha alejado de su mejor nivel competitivo en una etapa clave del calendario, tanto como con los merengues como pensando en el Mundial 2026.

Kylian Mbappé sufre duro golpe en el tobillo | AP

Mbappé ya supera su peor registro de lesiones en una temporada

Los números reflejan la dimensión del problema. Cuando aún restan varios meses de competición, Mbappé ya acumula 53 días de baja en la presente campaña, superando su peor marca anterior: los 51 días que estuvo fuera en la temporada 2019-2020.

En aquella campaña, el atacante sufrió dos lesiones importantes: una muscular que lo mantuvo 33 días fuera y un esguince en el tobillo derecho con afectación del ligamento externo que le costó 18 días adicionales. Ese registro parecía excepcional en su trayectoria, pero ahora quedó atrás ante los ocho contratiempos físicos que ha sufrido hasta el momento.

La cifra representa un "récord" negativo para el futbolista, acostumbrado a una regularidad casi impecable. El incremento en los días de ausencia resulta especialmente llamativo considerando que todavía queda una parte importante de la temporada por disputarse.

El contraste es evidente si se compara con el curso anterior, cuando apenas estuvo 24 días de baja por tres lesiones. De hecho, su periodo más largo de inactividad se debió a una gastroenteritis que prácticamente lo dejó sin Mundial de Clubes y lo mantuvo 15 días fuera de combate.

Enojo de Kylian Mbappé tras el gol anulado | AP

¿Qué lesión cambió a Mbappé?

La actual situación de Mbappé tiene un origen claro: la lesión en la rodilla izquierda que sufrió tras un golpe ante el Celta el pasado 7 de diciembre. Aquella molestia lo obligó a perderse el partido de Champions League frente al Manchester City apenas tres días después; estuvo en el banquillo, pero no tuvo minutos. Aunque regresó en el siguiente compromiso ante el Alavés, la sensación era que algo no terminaba de estar bien.

Tras el parón navideño, y luego del tradicional entrenamiento a puerta abierta en Valdebebas, el delantero volvió a resentirse. Una resonancia confirmó la afectación en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda, una lesión que requería al menos tres semanas de baja. Desde entonces, las recaídas y las molestias han impedido que Mbappé recupere continuidad, disparando sus días fuera de acción y generando un escenario inédito en su carrera profesional.