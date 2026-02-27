Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mbappé, fuera por tiempo indefinido según Arbeloa

Enojo de Kylian Mbappé tras el gol anulado | AP
Aldo Martínez 10:15 - 27 febrero 2026
El estratega Merengue confirmó que el delantero francés será baja

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirmó lo peor para los seguidores del cuadro blanco. Kylian Mbappé, actual bota de oro y máximo goleador del equipo, será baja por tiempo indefinido gracias a una lesión que llevaba tiempo arrastrando.

Mbappé en acción de juego en el partido de ida entre Benfica y Real Madrid en la Champions League | AP
¿Qué dijo Arbeloa?

Tras finalizar la victoria Merengue en Champions desde el Santiago Bernabéu, el español fue cuestionado por los medios sobre el caso de Mbappé, a lo que el estratega confesó que lo mejor será que se reponga sin importar el tiempo que sea necesario.

Sobre Kylian lo mejor era parar, recuperarse. No puede jugar. Esperamos que vuelva en unos días o semanas, sentenció el técnico del Real Madrid sobre el caso del delantero francés. 
Mbappé con gestos tristes | AP

Baja sensible en Valdebebas 

Con la confirmación de la baja de Mbappé, el cuadro blanco pierde una de sus mejores cartas en el ataque, todo a solo unos días de disputar algunos partidos cruciales para la temporada el equipo de LaLiga.

En caso de que la recuperación de ‘Kiki’ se extienda más de lo planeado, el ‘10’ del Madrid podría perderse la Ida de los Octavos de Final de la Champions League ante Manchester City, así como los duelo de liga ante el Getafe y el Celta de Vigo.

Peligra el liderato general de Real Madrid l AP

Según medios cercanos al equipo, las molestias del delantero de la Selección de Francia lejos de bajar se fueron intensificando con el tiempo, esto gracias a que el jugador no desea operarse debido a la cernía de la próxima Copa del Mundo.

Mbappé llevará un tratamiento ‘conservador’ que le ayudará a calmar las molestias en su pierna derecha, sin embargo, este no tiene una fecha de regreso fija ya que el proceso de recuperación será según lo vaya sintiendo el propio futbolista. 

Mbappé en partido ante el Osasuna en 2026 | AP
