Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Mbappé, fuera por tiempo indefinido según Arbeloa
El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirmó lo peor para los seguidores del cuadro blanco. Kylian Mbappé, actual bota de oro y máximo goleador del equipo, será baja por tiempo indefinido gracias a una lesión que llevaba tiempo arrastrando.
¿Qué dijo Arbeloa?
Tras finalizar la victoria Merengue en Champions desde el Santiago Bernabéu, el español fue cuestionado por los medios sobre el caso de Mbappé, a lo que el estratega confesó que lo mejor será que se reponga sin importar el tiempo que sea necesario.
Sobre Kylian lo mejor era parar, recuperarse. No puede jugar. Esperamos que vuelva en unos días o semanas, sentenció el técnico del Real Madrid sobre el caso del delantero francés.
Baja sensible en Valdebebas
Con la confirmación de la baja de Mbappé, el cuadro blanco pierde una de sus mejores cartas en el ataque, todo a solo unos días de disputar algunos partidos cruciales para la temporada el equipo de LaLiga.
En caso de que la recuperación de ‘Kiki’ se extienda más de lo planeado, el ‘10’ del Madrid podría perderse la Ida de los Octavos de Final de la Champions League ante Manchester City, así como los duelo de liga ante el Getafe y el Celta de Vigo.
Según medios cercanos al equipo, las molestias del delantero de la Selección de Francia lejos de bajar se fueron intensificando con el tiempo, esto gracias a que el jugador no desea operarse debido a la cernía de la próxima Copa del Mundo.
Mbappé llevará un tratamiento ‘conservador’ que le ayudará a calmar las molestias en su pierna derecha, sin embargo, este no tiene una fecha de regreso fija ya que el proceso de recuperación será según lo vaya sintiendo el propio futbolista.