Futbol

Mateo Chávez y AZ ya conocen a su rival para los Octavos de Final de la Conference League

Mateo Chávez en el AZ Alkmaar vs Ajax | Grosby Group
Aldo Martínez 08:17 - 27 febrero 2026
El equipo del mexicano se emparejó con el Sparta Praga, equipo dirigido por Brian Priske, exentrenador del Feyenoord

El mexicano Mateo Chávez ya conoce el siguiente desafío en la UEFA Conference League. El AZ Alkmaar quedó emparejado con el Sparta Praga en los Octavos de Final del torneo europeo.

Conference League I AP

¿Cómo llega el AZ?

El AZ no logró meterse entre los ocho mejores equipos en la fase de grupos, situación que lo obligó a disputar la ronda intermedia frente al FC Noah. En el duelo de ida, celebrado en Armenia, el equipo neerlandés sufrió una dolorosa derrota que encendió las alarmas en su entorno y complicó sus aspiraciones continentales.

Sin embargo, en casa reaccionaron con autoridad. Con goles de Ro-Zangelo Daal, un doblete de Sven Mijnans e Isak Jensen, el AZ remontó el marcador adverso y evitó el fracaso prematuro en la competición. Ese triunfo no solo significó el pase a Octavos, sino también un golpe anímico clave.

Mateo Chávez llegando a uno de sus partidos con AZ | IG: @mateo.chaveez

¿Cómo llega Sparta Praga?

El Sparta Praga, escuadra dirigida por Brian Priske, estratega con experiencia en el fútbol neerlandés tras su paso por el Feyenoord (ex equipo de Santiago Giménez). Se trata de un equipo con tradición europea y un estilo competitivo que suele hacerse fuerte tanto en casa como de visitante. El cuadro checo, concluyó en la cuarta posición de la Fase de Liga.

El mexicano llega ganando minutos y confianza, y ahora tendrá la oportunidad ideal para seguir demostrando su evolución en un escenario de alta exigencia. La Conference League puede convertirse en el trampolín perfecto para consolidarse como una pieza importante en el esquema del AZ.

El equipo de Mateo Chávez se llevó la victoria ante Sparta | X: @AZAlkmaar

Así se jugaran los Octavos de Final de la Conference League:

Ademas de Mateo Chávez, otro mexicano que verá acción en la fase final del campeonato europeo es Orbelín Pineda. El ex jugador de Liga MX, se medirá con el AEK de Atenas al NK Celje de Eslovenia.

  • Crystal Palace vs AEK Larnaca

  • Rijeka vs Racing Club de Estrasburgo

  • Lech Poznań vs FK Shajtar Donetsk

  • Sigma Olomouc vs Mainz 05

  • Fiorentina vs Raków Częstochowa

  • Celje vs AEK Athenas

  • AZ vs Sparta

  • Samsunspor vs Rayo Vallecano

