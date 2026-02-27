Mateo Chávez y AZ ya conocen a su rival para los Octavos de Final de la Conference League

El mexicano Mateo Chávez ya conoce el siguiente desafío en la UEFA Conference League. El AZ Alkmaar quedó emparejado con el Sparta Praga en los Octavos de Final del torneo europeo.

¿Cómo llega el AZ?

El AZ no logró meterse entre los ocho mejores equipos en la fase de grupos, situación que lo obligó a disputar la ronda intermedia frente al FC Noah. En el duelo de ida, celebrado en Armenia, el equipo neerlandés sufrió una dolorosa derrota que encendió las alarmas en su entorno y complicó sus aspiraciones continentales.

Sin embargo, en casa reaccionaron con autoridad. Con goles de Ro-Zangelo Daal, un doblete de Sven Mijnans e Isak Jensen, el AZ remontó el marcador adverso y evitó el fracaso prematuro en la competición. Ese triunfo no solo significó el pase a Octavos, sino también un golpe anímico clave.

¿Cómo llega Sparta Praga?

El Sparta Praga, escuadra dirigida por Brian Priske, estratega con experiencia en el fútbol neerlandés tras su paso por el Feyenoord (ex equipo de Santiago Giménez). Se trata de un equipo con tradición europea y un estilo competitivo que suele hacerse fuerte tanto en casa como de visitante. El cuadro checo, concluyó en la cuarta posición de la Fase de Liga.

El mexicano llega ganando minutos y confianza, y ahora tendrá la oportunidad ideal para seguir demostrando su evolución en un escenario de alta exigencia. La Conference League puede convertirse en el trampolín perfecto para consolidarse como una pieza importante en el esquema del AZ.

Así se jugaran los Octavos de Final de la Conference League:

Ademas de Mateo Chávez, otro mexicano que verá acción en la fase final del campeonato europeo es Orbelín Pineda. El ex jugador de Liga MX, se medirá con el AEK de Atenas al NK Celje de Eslovenia.

Crystal Palace vs AEK Larnaca

Rijeka vs Racing Club de Estrasburgo

Lech Poznań vs FK Shajtar Donetsk

Sigma Olomouc vs Mainz 05

Fiorentina vs Raków Częstochowa

Celje vs AEK Athenas

AZ vs Sparta

Samsunspor vs Rayo Vallecano