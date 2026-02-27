¡Casi lo rompen! Seguridad derriba a Lionel Messi por invasión de aficionados en Puerto Rico

El Inter Miami cerró su gira amistosa de pretemporada con una victoria de 2-1 ante Independiente del Valle en un partido disputado la noche del jueves en Puerto Rico. Los goles del encuentro fueron obra de Santiago Morales y Lionel Messi, quien volvió a la actividad tras una lesión y protagonizó un incidente que llamó la atención al final del encuentro.

El compromiso había sido originalmente programado para el 13 de febrero, pero fue reprogramado debido a que Messi sufrió una lesión en el tendón de la corva durante un partido previo de pretemporada. A pesar de que el conjunto estadounidense ya había iniciado su participación en la Major League Soccer con una derrota 3-0 ante Los Angeles FC, el club mantuvo su compromiso de disputar el amistoso internacional.

Messi considera que no ha aprovechado al 100% todas las oportunidades que ha tenido en su carrera | MexSport

Rotaciones y minutos para jugadores con menor actividad

Antes del encuentro, el director técnico Javier Mascherano explicó que el partido serviría como una oportunidad para dar minutos a futbolistas con poca actividad en el inicio de la temporada. Por ello, el once inicial incluyó a jugadores como Luis Suárez, Rocco Ríos Novo, Santiago Morales y Facundo Mura, quienes habían tenido escasa participación en el debut liguero frente al LAFC.

Messi comenzó el partido en el banquillo e ingresó al terreno de juego tras el descanso, acompañado de elementos habituales como Rodrigo de Paul y Telasco Segovia. También tuvo minutos el nuevo jugador franquicia Germán Berterame, quien se presentó ante la afición en este compromiso internacional.

Mascherano rotó a sus jugadores en el partido amistoso | X @InterMiamiCF

El gol de Messi y el incidente con la seguridad

El capitán de la selección argentina marcó desde el punto penal y recibió ovaciones constantes cada vez que tocó el balón. Su anotación fue determinante para que el Inter Miami se quedara con la victoria y ahora el equipo se prepara para su siguiente compromiso de la MLS, en el que enfrentará a Orlando City.

Messi festejó el gol ante Independiente con Rodrigo de Paul |X @InterMiamiCF

Sin embargo, el cierre del encuentro estuvo marcado por un momento de tensión. Con el partido prácticamente definido, varios aficionados ingresaron al campo de juego y dos de ellos lograron acercarse a Messi para tomarse una fotografía. El jugador atendió a los invasores, aceptando fotos y firmando playeras, mientras el personal de seguridad intentaba retirarlos del terreno.

En el intento por detener a los aficionados, uno de los elementos de seguridad los tacleó y, en la acción, uno de ellos terminó sujetando a Messi, provocando que los tres cayeran al césped. El futbolista argentino se levantó de inmediato y se alejó del lugar, aunque el partido tardó algunos minutos en reanudarse antes de concluir oficialmente el amistoso disputado en Puerto Rico.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y ahora Messi y compañía regresarán a Miami para posteriormente realizar un viaje corto a Orlando buscando llevarse su primera victoria en la nueva temporada de Estados Unidos.