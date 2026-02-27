Cruz Azul anunció cambio de sede para su partido del fin de semana

Cruz Azul anunció un ajuste en su agenda. El partido amistoso ante la Selección de Venezuela programado para el próximo 28 de febrero de 2026, en la pausa de la Liga MX Femenil, ya no se disputará en el Estadio Centenario, como estaba previsto originalmente.

América y Cruz Azul Femenil en el Clausura 2026

A través de sus redes sociales, la institución informó que el encuentro cambiará de sede y ahora se celebrará en las instalaciones de La Noria.

“Los aficionados que adquirieron boletos para este encuentro recibirán su reembolso directamente”, escribieron.

“En cuanto al horario, se llevará a cabo a las 16:00 horas (local). Además, queremos hacerles saber que este partido será transmitido de manera gratuita en nuestra plataforma de YouTube de CF Cruz Azul.”

Para quienes deseen seguir el partido, el club detalló que la transmisión será gratuita a través de su canal oficial de YouTube.

En otros movimientos dentro de la institución, tras la salida de Diego Testas del equipo femenil, Israel Del Real y Guadalupe Worbis asumirán la dirección técnica de forma interina mientras se define al nuevo cuerpo técnico.