Futbol

Cruz Azul anunció cambio de sede para su partido del fin de semana

Banderín de Cruz Azul durante el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Banderín de Cruz Azul durante el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 22:41 - 26 febrero 2026
El equipo femenil tenía previsto un amistoso en Cuernavaca este sábado, pero tuvieron que cambiarlo de sede

Cruz Azul anunció un ajuste en su agenda. El partido amistoso ante la Selección de Venezuela programado para el próximo 28 de febrero de 2026, en la pausa de la Liga MX Femenil, ya no se disputará en el Estadio Centenario, como estaba previsto originalmente.

América y Cruz Azul Femenil en el Clausura 2026 | MEXSPORT
América y Cruz Azul Femenil en el Clausura 2026 | MEXSPORT

A través de sus redes sociales, la institución informó que el encuentro cambiará de sede y ahora se celebrará en las instalaciones de La Noria.

“Los aficionados que adquirieron boletos para este encuentro recibirán su reembolso directamente”, escribieron.

La directiva también precisó que los aficionados que ya habían adquirido boletos para el duelo en Cuernavaca recibirán el reembolso correspondiente de manera directa.

“En cuanto al horario, se llevará a cabo a las 16:00 horas (local). Además, queremos hacerles saber que este partido será transmitido de manera gratuita en nuestra plataforma de YouTube de CF Cruz Azul.”

Cruz Azul femenil en el torneo Clausura 2026 | MEXSPORT
Cruz Azul femenil en el torneo Clausura 2026 | MEXSPORT

Para quienes deseen seguir el partido, el club detalló que la transmisión será gratuita a través de su canal oficial de YouTube.

En otros movimientos dentro de la institución, tras la salida de Diego Testas del equipo femenil, Israel Del Real y Guadalupe Worbis asumirán la dirección técnica de forma interina mientras se define al nuevo cuerpo técnico.

Diego Testas, exentrenador de Cruz Azul Femenil | IMAGO7
Diego Testas, exentrenador de Cruz Azul Femenil | IMAGO7
