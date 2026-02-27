Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Camión de peregrinos choca en Constituyentes; hay 10 lesionados

El choque ocurrió sobre avenida Constituyentes, en la colonia San Miguel Chapultepec./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:00 - 26 febrero 2026
Ambos conductores fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades

Un accidente vial se registró la tarde del jueves 26 de febrero sobre avenida Constituyentes, a la altura de Alumnos y General Gómez Pedraza, en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. En el percance estuvieron involucrados un autobús de pasajeros y una camioneta de redilas, ambos con peregrinos que regresaban hacia Toluca, Estado de México.

Los viajeros formaban parte de una comitiva que caminó durante tres días rumbo a la Basílica de Guadalupe y emprendía el retorno a casa cuando ocurrió el impacto. En total, viajaban más de 30 personas en las unidades.

Autoridades confirmaron un saldo actualizado de 10 personas lesionadas./ X:@LupitaJuarezH

Tras el choque, la circulación con dirección a Santa Fe presentó severas afectaciones. Autoridades capitalinas recomendaron utilizar Paseo de la Reforma como alternativa mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos y atender a los heridos.

¿Cómo ocurrió el choque en avenida Constituyentes?

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la camioneta se encontraba detenida a un costado de la vialidad debido a trabajos mecánicos. Presuntamente se había colocado un señalamiento preventivo metros antes; sin embargo, el autobús no logró frenar a tiempo y terminó impactándola.

Peregrinos relataron que varios pasajeros dormían cuando ocurrió el impacto./ X:@LupitaJuarezH

Algunos peregrinos señalaron que varios pasajeros descansaban debido al cansancio acumulado por la caminata, por lo que el golpe los sorprendió. Una de las mujeres que viajaba en el autobús relató:

“Veníamos dormidas y únicamente escuchamos el trancazo, gracias a Dios estamos bien y mi mamá no le pasó nada”.

Otros testimonios señalaron que, tras el impacto, algunas personas fueron proyectadas dentro de la unidad, lo que generó momentos de tensión y confusión.

¿Cuántos lesionados dejó el accidente?

En un inicio se habló de 15 personas heridas; no obstante, el reporte oficial más reciente confirmó 10 lesionados. La mayoría presentó contusiones, golpes menores y crisis nerviosas. Paramédicos brindaron atención en el sitio y determinaron que, de ser necesario, los afectados serían trasladados a hospitales cercanos.

Entre los casos atendidos se mencionó el de una mujer con posible fractura de cadera, aunque las autoridades indicaron que las valoraciones médicas continúan.

Al lugar acudieron ambulancias, elementos de Protección Civil, Bomberos, personal de la Cruz Roja y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizaron labores de abanderamiento y control del tránsito.

Grúas realizaron maniobras para retirar las unidades siniestradas de la vialidad./ X

Autoridades informaron que ambos conductores fueron puestos a disposición del Ministerio Público para rendir declaración y esclarecer responsabilidades. Peregrinos de la camioneta impactada señalaron que el operador del autobús presuntamente podría haber estado bajo los efectos del alcohol, acusación que deberá ser confirmada o descartada mediante las investigaciones correspondientes.

