Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?

El calendario oficial de la SEP contempla esta suspensión desde el inicio del ciclo escolar./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:47 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La suspensión aplica para escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el viernes 27 de febrero de 2026 no habrá clases para estudiantes de educación básica en México. La suspensión está contemplada en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con la SEP, ese día se realizará la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), reunión mensual en la que participan directivos y docentes de educación básica para dar seguimiento a temas académicos y de organización escolar.

Estudiantes retomarán actividades el lunes siguiente, conforme al calendario escolar 2025-2026./ Pixabay

La jornada está destinada exclusivamente al personal educativo, por lo que las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no deberán asistir a clases en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar y por qué suspende clases?

El Consejo Técnico Escolar es un espacio de trabajo interno donde el personal docente analiza avances académicos, estrategias de enseñanza y acciones para fortalecer el aprendizaje. Estas sesiones están programadas el último viernes de cada mes dentro del calendario oficial.

Al coincidir con viernes, la suspensión generará un fin de semana largo para estudiantes de nivel básico, quienes retomarán actividades el lunes siguiente conforme a lo establecido por la autoridad educativa.

Estudiantes retomarán actividades el lunes siguiente, conforme al calendario escolar 2025-2026./ SEP

¿Aplica para todos los niveles educativos?

La medida aplica únicamente para educación básica. En el caso de nivel medio superior y superior, cada institución cuenta con su propio calendario escolar, por lo que la suspensión del 27 de febrero no necesariamente se extiende a esos niveles.

La SEP reiteró que esta fecha ya estaba marcada en el calendario escolar, por lo que no se trata de un cambio extraordinario. Con ello, febrero cerrará con un puente académico para millones de estudiantes, mientras el personal docente realiza actividades de planeación y evaluación interna.

La SEP confirmó que el viernes 27 de febrero no habrá clases para educación básica por Consejo Técnico Escolar./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
18:19 Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’
18:14 ¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco
18:07 Yeyo es acusado de maltrato e infidelidad; La Obsesión Factory anuncia su separación
18:03 Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK de Jorge Sánchez?
18:00 'Hormiga' González y la verdadera razón por la que rechazó ir a Europa
17:47 Richard Ledezma habla de su orgullo por México y su objetivo mundialista en 2026
17:47 ¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
17:31 Marlon ‘Chito’ Vera rinde homenaje a Chucho Benítez en su regreso a México
17:16 Selección Mexicana Femenil ve el duelo ante Brasil como un examen de nivel: "Sirve para medirnos"
17:13 Emotivo: David Martínez manda mensaje de aliento al pueblo mexicano previo al UFC México 2026
Tendencia
1
Contra El Mencho no se llamaba Nemesio: Revelan su verdadero nombre tras perder la vida
2
Contra Abogado de la familia de El Mencho solicita a la FGR la entrega del cuerpo
3
Futbol ¡Lamentable noticia! Cruz Azul anuncia la muerte de un exjugador Celeste
4
Futbol Internacional Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
5
Contra ¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
6
Futbol ¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
Te recomendamos
Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’
Extremo
25/02/2026
Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’
¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco
Contra
25/02/2026
¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco
Yeyo es acusado de maltrato e infidelidad; La Obsesión Factory anuncia su separación
Contra
25/02/2026
Yeyo es acusado de maltrato e infidelidad; La Obsesión Factory anuncia su separación
Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK de Jorge Sánchez?
Futbol
25/02/2026
Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK de Jorge Sánchez?
Armando González en celebración con Chivas I IMAGO7
Futbol Nacional
25/02/2026
'Hormiga' González y la verdadera razón por la que rechazó ir a Europa
Richard Ledezma fue de los más destacados | MEXSPORT
Futbol
25/02/2026
Richard Ledezma habla de su orgullo por México y su objetivo mundialista en 2026