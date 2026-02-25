¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el viernes 27 de febrero de 2026 no habrá clases para estudiantes de educación básica en México. La suspensión está contemplada en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con la SEP, ese día se realizará la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), reunión mensual en la que participan directivos y docentes de educación básica para dar seguimiento a temas académicos y de organización escolar.

Estudiantes retomarán actividades el lunes siguiente, conforme al calendario escolar 2025-2026./ Pixabay

La jornada está destinada exclusivamente al personal educativo, por lo que las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no deberán asistir a clases en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar y por qué suspende clases?

El Consejo Técnico Escolar es un espacio de trabajo interno donde el personal docente analiza avances académicos, estrategias de enseñanza y acciones para fortalecer el aprendizaje. Estas sesiones están programadas el último viernes de cada mes dentro del calendario oficial.

Al coincidir con viernes, la suspensión generará un fin de semana largo para estudiantes de nivel básico, quienes retomarán actividades el lunes siguiente conforme a lo establecido por la autoridad educativa.

¿Aplica para todos los niveles educativos?

La medida aplica únicamente para educación básica. En el caso de nivel medio superior y superior, cada institución cuenta con su propio calendario escolar, por lo que la suspensión del 27 de febrero no necesariamente se extiende a esos niveles.

La SEP reiteró que esta fecha ya estaba marcada en el calendario escolar, por lo que no se trata de un cambio extraordinario. Con ello, febrero cerrará con un puente académico para millones de estudiantes, mientras el personal docente realiza actividades de planeación y evaluación interna.