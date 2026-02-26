¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco

Ya pasaron algunos días desde que las Fuerzas Armadas lograron dar un contundente golpe al crimen organizado con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’; sin embargo, su nombre sigue siendo tendencia por todo lo que se ha encontrado en la casa donde se escondía, ubicada en el fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco.

Ahora, la noticia gira en torno a una serie de videojuegos hallados en el lugar, los cuales hacen pensar que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era gamer.

En el lugar donde se escondía el Mencho se encontraron varios videojuegos/Radio Fórmula

Encuentran videojuegos en su dormitorio

En la imagen, publicada por Radio Fórmula, fue descubierta, en uno de los dormitorios, una caja de cartón forrada y, dentro de ella, una serie de 13 videojuegos, principalmente de Xbox, que se presume formaban parte de las distracciones que tenía el Mencho mientras se escondía de las autoridades.

Los títulos encontrados eran variados: había desde deportivos —como uno de futbol de FIFA o de carreras de autos— hasta clásicos como Call of Duty.

Videojuegos hallados Call of Duty: Modern Warfare 2

FIFA 12

Forza Motorsport 4

Forza Horizon 1

El Gato con Botas

Aventuras de Kinect Disneyland

Call of Duty fue uno de los juegos encontrados en el lugar donde se escondía Oseguera Cervantes/Pixabay

Reacciones en redes sociales

Luego de que se diera a conocer esta información, las reacciones no se hicieron esperar. Hubo de todo: desde quienes lo tomaron a broma y se refirieron a la “versión gamer” del narcotraficante, hasta aquellos que, en tono sarcástico, mencionaron la relación entre los videojuegos y la violencia.

“Entonces siempre sí son los videojuegos los incitadores a la violencia, ¡demonios!”, “Le quitaba la vida a gente inocente de las formas más horribles, pero era gamer”, “Pensó que estaba jugando Call of Duty y que iba a volver a spownear”, “No jugaba GTA V… ah no esperen, eso lo jugaban en la vida real”, “Me sorprende que la gente descubra que hasta las peores personas tiene gustos como cualquier ser humano”, “Pues sería de lo poco que podia disfrutar, vivia huyendo a salto de mata, capaz que ni infancia tuvo el hombre ese”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

Al parecer el líder del CJNG también era fan de jugar el FIFA/Pixabay

¿Qué más encontraron en el escondite del Mencho?

Además de los videojuegos, en la cabaña se localizaron diversos objetos que también llamaron la atención:

Tationil Plus (medicamento especializado): Fármaco utilizado como tratamiento complementario para la insuficiencia renal. Esto confirma los reportes previos sobre el grave deterioro de salud que padecía el capo.

Regalo de San Valentín: Sobre una de las mesas principales se halló un obsequio relacionado con el 14 de febrero. Según los reportes, este detalle fue clave para las labores de inteligencia, sugiriendo que la presencia de una pareja en la cabaña ayudó a localizarlo.

Salmo 91 escrito a mano: Se localizó una hoja con fecha de enero de 2026 donde el propio Oseguera habría transcrito este salmo bíblico, conocido tradicionalmente como una oración de protección.

Alimentos contrastantes: En la cocina se observó un desorden de bolsas de comida rápida junto a productos específicos como leche deslactosada y de coco, además de restos de pasteles y frutas frescas.

Objetos religiosos: Diversos artículos de fe, incluyendo un libro de oración de Santa Rita de Casia (patrona de lo imposible), un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y varias veladoras.

Perfumes de lujo y ropa desordenada: A pesar de la austeridad de un escondite en la montaña, en las recámaras se hallaron lociones de marcas exclusivas y prendas de diseñador esparcidas por el lugar.