¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas

Dentro de todos los debates que surgen sobre la superioridad entre la Liga MX y la MLS, hay uno en el cual no existe duda alguna para Andrés Lillini. El exdirector técnico de Pumas y actual director general de selecciones nacionales menores de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) consideró que en México todavía es mejor a nivel de fuerzas básicas en comparación con el vecino del norte.

Ante la pregunta expresa de si Estados Unidos trabaja mejor las categorías inferiores, Lillini descartó la idea de forma tajante. "Al contrario, no creo… México está muy por encima del trabajo de las divisiones menores, muy por encima en estructura, metodología y capacitación de los entrenadores", y destacó que actualmente selecciones como la Sub-17 y Sub-20 se conforman con futbolistas formados en territorio azteca.

Andrés Lillini durante la Copa Mundial Sub20 de 2025 | MEXSPORT

"El 80% de las selecciones se siguen conformando con jugadores de Liga MX. Lo que traemos de fuera son los menos", y puso como ejemplo que en la actual generación de la Selección Sub-20, tienen solo dos futbolistas (Osvaldo Vargas y Manuel Ochoa) que vienen de fuera, por 19 que se formaron en la Liga MX. "Hoy tenemos a dos jugadores".

"El que se va, el que se trae de afuera... No me gusta usar el término de afuera, porque al final es mexicano,pero es muy específico y al final son los menos. Pero la diferencia, para tu pregunta específica, la Liga MX, el trabajo en todas las áreas es muy superior a lo que es Estados Unidos", reiteró Lillini, quien el próximo mayo cumplirá tres años en su puesto en la FMF.

Lillini consuela a Hugo Camberos y Gilberto Mora tras los Cuartos de Final en el Mundial Sub-20 | MEXSPORT

Jugadores de fuera crecen más en la Liga MX

Por la misma línea, Lillini consideró que cuando jugadores que se formaron en otras ligas, como la MLS, llegan a una joven edad a México, tienen la oportunidad de desarrollarse de mejor manera. "Aquel jugador que traemos de afuera y viene al fútbol mexicano termina evolucionando mucho más… las condiciones en México de estructura, metodología y competencia son mucho más organizadas y fuertes que en Estados Unidos", reiteró el directivo.

En cuanto a los jugadores que buscan de fuera, señaló que no se trata de convocar por convocar, sino que buscan que sí tengan un aporte al Tri, además que primero se acercan a la familia antes que a los clubes. "Vamos a buscar al que realmente creemos que puede ser para selección. El primer acercamiento siempre es yo con los papás, explicarles qué vamos a hacer con su hijo, lo difícil que es esto, el nivel que hay, que no tiene asegurado ningún lugar".

Lillini con Gilberto Mora en la concentración de la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué falta para que las categorías menores crezcan?

Por último, Lillini reconoció que uno de sus más grandes retos no es la detección de talento y llamar a los jugadores, sino que puedan consolidarse en la máxima categoría. "Si los jóvenes no están en primera división, todo esto queda en el aire. Primero que no se le regale el lugar al futbolista, que el futbolista se lo gane, pero después cuando tienen talento, hay que ponerlos".