¡Noche mágica! Atalanta le da la vuelta a la eliminatoria ante el Borussia Dortmund y va para Octavos

Atalanta y Borussia colisionaron en el New Balance Arena, donde los italianos buscaban darle la vuelta a un marcador que parecía bastante complicado de remontar, pero los de Bérgamo con su gente buscarían dar la sorpresa en otra noche mágica de Champions League.

Atalanta, amplio dominador del partido

Durante el transcurso del primer tiempo, los italianos estuvieron siempre hacia el frente, constantemente atacando; esto se vio reflejado desde el minuto 5 con la anotación de vestidor de Gianluca Scamacca. Los italianos tratarían de mantener el impulso para buscar empatar la serie, cuya recompensa volvió a llegar con un desvío de Bensebaini que terminó en gol de Zappacosta. El Dortmund estaba contra las cuerdas.

Zappacosta celebrando su gol l AP

Borussia trató de responder, pero sin éxito

Después de regresar del descanso, se esperaba que el Borussia opusiera más resistencia y que, de no ser así, quedarían eliminados; aunque Atalanta siguió atacando y terminaron dándole la vuelta a la serie con el gol de Mario Pasalic, los alemanes necesitaban responder.

Es cuando Niko Kovač metió cambios que revolucionaron el juego de los alemanes, y resultó; Adellemy marcaba el gol que volvía a empatar la serie al 75’.

Adellemy festejando el gol que empataba la serie l AP

Todo pintaba que se irían a tiempos extras, pero no fue hasta el tiempo de agregado que Bensebaini cometió una falta dentro del área que tiempo después el árbitro ratificó en la pena máxima, que no sería desperdiciada por Lazar Samardzic, que desde los 11 pasos le daba el pase al Atalanta a Octavos de Final de la Champions League.

El Atalanta da la cara por la Serie A, siendo el único italiano en estar clasificado hasta el momento en las rondas de eliminación de la Champions League.