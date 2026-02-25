Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Noche mágica! Atalanta le da la vuelta a la eliminatoria ante el Borussia Dortmund y va para Octavos

Mario Pasalic festejando el gol que les da el pase a la siguiente ronda l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:07 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Atalanta y Dortmund nos regalan otra mágica noche de Champions League.

Atalanta y Borussia colisionaron en el New Balance Arena, donde los italianos buscaban darle la vuelta a un marcador que parecía bastante complicado de remontar, pero los de Bérgamo con su gente buscarían dar la sorpresa en otra noche mágica de Champions League.  

Atalanta, amplio dominador del partido 

Durante el transcurso del primer tiempo, los italianos estuvieron siempre hacia el frente, constantemente atacando; esto se vio reflejado desde el minuto 5 con la anotación de vestidor de Gianluca Scamacca. Los italianos tratarían de mantener el impulso para buscar empatar la serie, cuya recompensa volvió a llegar con un desvío de Bensebaini que terminó en gol de Zappacosta. El Dortmund estaba contra las cuerdas.

Zappacosta celebrando su gol l AP
Zappacosta celebrando su gol l AP

Borussia trató de responder, pero sin éxito

Después de regresar del descanso, se esperaba que el Borussia opusiera más resistencia y que, de no ser así, quedarían eliminados; aunque Atalanta siguió atacando y terminaron dándole la vuelta a la serie con el gol de Mario Pasalic, los alemanes necesitaban responder. 

Es cuando Niko Kovač metió cambios que revolucionaron el juego de los alemanes, y resultó; Adellemy marcaba el gol que volvía a empatar la serie al 75’. 

Adellemy festejando el gol que empataba la serie l AP
Adellemy festejando el gol que empataba la serie l AP

Todo pintaba que se irían a tiempos extras, pero no fue hasta el tiempo de agregado que Bensebaini cometió una falta dentro del área que tiempo después el árbitro ratificó en la pena máxima, que no sería desperdiciada por Lazar Samardzic, que desde los 11 pasos le daba el pase al Atalanta a Octavos de Final de la Champions League.

El Atalanta da la cara por la Serie A, siendo el único italiano en estar clasificado hasta el momento en las rondas de eliminación de la Champions League.  

Mario Pasalic celebrando su gol con la afición l AP
Mario Pasalic celebrando su gol con la afición l AP
Últimos videos
Lo Último
15:43 ¡Llegó el gol 965! Cristiano Ronaldo anota en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Najm SC
15:28 Selección Mexicana tratará de mantener el invicto ante Islandia
15:18 OFICIAL: Tigres anuncia renovación de Diego Lainez
15:07 ¡Noche mágica! Atalanta le da la vuelta a la eliminatoria ante el Borussia Dortmund y va para Octavos
15:06 ¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
15:03 Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
14:30 México alcanza cifra histórica de 40 mil 871 mdd en inversión extranjera directa
14:15 Muere Carmen Ochoa, productora de Chespirito y pieza clave de El Chavo del 8
13:56 VIDEO: Amenaza de bomba en Poder Judicial de CDMX… ¿por parte del CJNG?
13:46 Oliver Torres: “Para mí, el futbol mexicano debería ser potencia mundial”.
Tendencia
1
Contra El Mencho no se llamaba Nemesio: Revelan su verdadero nombre tras perder la vida
2
Contra Abogado de la familia de El Mencho solicita a la FGR la entrega del cuerpo
3
Futbol ¡Lamentable noticia! Cruz Azul anuncia la muerte de un exjugador Celeste
4
Futbol Internacional Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
5
Contra ¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
6
Futbol ¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
Te recomendamos
¡Llegó el gol 965! Cristiano Ronaldo anota en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Najm SC
Futbol
25/02/2026
¡Llegó el gol 965! Cristiano Ronaldo anota en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Najm SC
Edson Álvarez en el partido de México ante Islandia en el amistoso en mayo de 2021 | IMAGO 7
Futbol
25/02/2026
Selección Mexicana tratará de mantener el invicto ante Islandia
OFICIAL: Tigres anuncia renovación de Diego Lainez
Futbol Nacional
25/02/2026
OFICIAL: Tigres anuncia renovación de Diego Lainez
¡Noche mágica! Atalanta le da la vuelta a la eliminatoria ante el Borussia Dortmund y va para Octavos
Futbol
25/02/2026
¡Noche mágica! Atalanta le da la vuelta a la eliminatoria ante el Borussia Dortmund y va para Octavos
Andrés Lillini durante la Copa Mundial Sub-17 | MEXSPORT
Futbol
25/02/2026
¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
Futbol Internacional
25/02/2026
Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido