Entrenador alemán abre la puerta a mexicanos en Borussia Dortmund y “pide ayuda” para reclutarlos

El entrenador alemán Niko Kovac, uno de los técnicos con mayor trayectoria dentro del futbol europeo, volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de hablar sobre la posibilidad de que jugadores mexicanos lleguen a la Bundesliga, específicamente al Borussia Dortmund, club al que actualmente dirige.

Kovac, reconocido por su paso por equipos importantes del futbol alemán, se mostró abierto a considerar futbolistas mexicanos para el conjunto aurinegro, uno de los más relevantes del campeonato germano. Aunque actualmente no hay presencia mexicana dentro del plantel del Dortmund, el estratega dejó claro que no descarta que eso pueda cambiar en el futuro.

Niko Kovac habló sobre quizá fichar a un mexicano | AP

En declaraciones recientes, el entrenador aseguró que México siempre ha tenido jugadores destacados, muchos de ellos con experiencia internacional en distintas ligas. Además, sorprendió al mencionar que incluso estaría dispuesto a recibir recomendaciones para identificar posibles perfiles que encajen en su equipo.

“México siempre ha tenido jugadores increíbles, juegan por todo el mundo. De momento no tenemos a ningún mexicano aquí, pero nunca se sabe qué pueda pasar, así que, si tienes una buena recomendación, dímela y la tomaremos en cuenta”, reveló Kovac para Fox Sports.

Niko Kovac será nuevo entrenador de Borussia Dortmund | AP

Kovac y su relación con México tras la polémica en Brasil 2014

El nombre de Niko Kovac no es desconocido para la afición mexicana, aunque no solo por su carrera en el futbol europeo. Hace 11 años, cuando era entrenador de Croacia y previo al partido contra la Selección Mexicana en la Fase de Grupos del Mundial Brasil 2014, Kovac realizó comentarios que generaron molestia entre los seguidores del Tri.

En aquel momento, el técnico afirmó que “si alguien va a tener las rodillas temblando en el partido” sería México, palabras que fueron tomadas como una provocación. Sin embargo, el resultado del encuentro terminó favoreciendo al combinado nacional, ya que México se impuso 3-1 ante Croacia, y algunos jugadores incluso realizaron gestos en respuesta a esas declaraciones.

Ahora, con el paso del tiempo, el panorama parece distinto, ya que Kovac mostró una postura mucho más abierta hacia el talento mexicano, al punto de contemplar su llegada a un equipo tan importante como el Borussia Dortmund.

Kovac en un juego con el Bayern Munich | AP

Salcedo y Marco Fabián, los mexicanos que Kovac recuerda con cariño

Además de hablar sobre posibles fichajes, Niko Kovac también se refirió a dos futbolistas mexicanos que dirigió en su etapa dentro del futbol alemán: Carlos Salcedo y Marco Fabián, quienes formaron parte del Eintracht Frankfurt mientras él estaba al mando.

El entrenador recordó a ambos jugadores como piezas relevantes en un momento importante para su carrera, y señaló que mantiene una relación cercana con ellos. Incluso, destacó que fueron parte de un logro significativo en 2018, cuando el Frankfurt conquistó un título.

“Son grandes amigos míos, logramos cosas muy importantes en Frankfurt, son buenas personas… Ganamos la Copa en 2018, así que los sigo llevando en el corazón, y no solo yo, también toda la afición del Frankfurt”, expresó.