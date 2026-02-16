Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero

La mala calidad del aire persiste debido a condiciones meteorológicas que impiden la dispersión de contaminantes./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:09 - 16 febrero 2026
La Fase I de contingencia ambiental continúa en el Valle de México por mala calidad del aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa activa la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que mantiene las restricciones de circulación vehicular bajo el programa Doble Hoy No Circula para este martes 17 de febrero en la Ciudad de México y el Estado de México.

Según el reporte de las autoridades, las condiciones meteorológicas adversas han dificultado la dispersión de contaminantes en la región, lo que ha provocado que los índices de ozono y otros contaminantes se mantengan en niveles que representan riesgo para la salud pública. Por ello se mantiene el programa de contingencia.

La Fase I de contingencia ambiental se mantiene en el Valle de México por altos niveles de ozono./ Pixabay

Este tipo de contingencias se activa cuando la calidad del aire alcanza niveles altos de contaminantes, principalmente ozono, y la Comisión Ambiental de la Megalópolis determina aplicar medidas adicionales para proteger la salud de la población.

¿Qué vehículos no circulan este martes 17 de febrero?

Para este martes 17 de febrero, bajo la aplicación del Doble Hoy No Circula, no podrán circular:

  • Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, que quedan restringidos todo el día.

  • Vehículos de uso particular con holograma 1 cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

  • Vehículos con hologramas 0 y 00 o engomado amarillo con terminación 5 o 6 se suman a la restricción.

  • Unidades sin holograma de verificación, incluyendo vehículos antiguos, de demostración o con placas foráneas; en este caso se les aplica la misma prohibición que los holograma 2.

  • Unidades de reparto de gas LP que no cuenten con válvula de desconexión seca también tienen restricciones parciales.

  • Taxis con hologramas 00, 0, 1 o 2 deberán dejar de circular conforme a las disposiciones específicas entre las 10:00 y las 22:00 horas.

Vehículos con holograma 2 no podrán circular durante toda la jornada./ X@CAMegalopolis

Estas restricciones se aplican en un horario general de 5:00 a 22:00 horas, con variaciones específicas según el tipo de vehículo y su holograma.

¿Por qué se mantiene la contingencia ambiental?

La contingencia ambiental se sostiene debido a que las condiciones atmosféricas, como la presencia de un sistema de alta presión y estabilidad atmosférica, impiden que los contaminantes se dispersen adecuadamente en el Valle de México. Esta situación favorece la acumulación de ozono y partículas contaminantes en el aire.

También tienen restricciones autos con holograma 1, 0 y 00 según terminación de placa./ Pixabay

Este fenómeno es común cuando las temperaturas son elevadas y los vientos son débiles, lo que limita la circulación natural del aire y mantiene los contaminantes en la zona. Las autoridades señalan que el objetivo de la fase de contingencia es proteger la salud de la población, especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Las recomendaciones oficiales incluyen evitar actividades físicas al aire libre, reducir la exposición al aire contaminado y priorizar el uso de transporte público o alternativas menos contaminantes para desplazarse.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre en horas de mayor radiación solar./ Pixabay
