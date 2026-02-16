VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island

Un tiroteo registrado durante un partido de hockey juvenil en Rhode Island dejó tres personas muertas, incluido el presunto agresor, informaron autoridades locales este lunes. El hecho ocurrió en la Arena Dennis M. Lynch de Pawtucket, una ciudad ubicada al norte de Providence.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales y un video de una cámara de seguridad que circula en redes sociales, el ataque se produjo mientras se desarrollaba un evento deportivo con presencia de familias y jugadores menores de edad.

Los jugadores de hockey salieron huyendo para salvar su vida/X: @porktendencia

Tres fallecidos y tres heridos en estado crítico

La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, confirmó que el saldo preliminar es de tres personas fallecidas, entre ellas el sospechoso. Además, otras tres víctimas permanecen hospitalizadas en estado crítico.

Las autoridades no dieron a conocer de inmediato las identidades ni las edades de los fallecidos, aunque indicaron que dos de las víctimas serían adultos.

El primer reporte es de tres personas fallecidas, incluido el presunto sospechoso de disparar/AP

“Al parecer se trató de un evento dirigido”

En conferencia de prensa, la jefa policial declaró: “Al parecer se trató de un evento dirigido, que podría ser una disputa familiar”. Goncalves agregó que las autoridades continúan trabajando para reconstruir la secuencia de los hechos y entrevistar a testigos que se encontraban en el lugar al momento del ataque.

Escena de pánico en la arena

Tras los disparos, la arena fue evacuada bajo un fuerte operativo de seguridad. En el exterior del recinto se observaron familias en llanto y jugadores juveniles aún con sus uniformes, quienes se abrazaban antes de abordar autobuses para abandonar la zona.

Las vialidades cercanas fueron cerradas mientras helicópteros policiales sobrevolaban el área y decenas de agentes aseguraban el perímetro.

Policías ya investigan y una de las hipótesis es un ataque directo por una disputa familiar/AP

Investigación en curso

Las autoridades estatales y locales mantienen abierta la investigación para determinar con precisión lo ocurrido. Equipos forenses y personal especializado trabajan en la recopilación de evidencia dentro del recinto deportivo.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el sospechoso actuó solo o si existía una amenaza previa relacionada con el evento.

