Futbol

Larcamón se saborea duelo ante Chivas de Milito: “Será un partidazo”

Nicolás Larcamón celebra triunfo ante Vancouver FC I MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 08:21 - 16 febrero 2026
El DT de La Máquina resaltó el próximo cruce en la Liga MX

La Máquina del Cruz Azul se impuso a los Tigres para terminar como sublíder tras la Jornada 6 del Clausura 2026 de Liga MX, tras la victoria Nicolás Larcamón lanzó su perspectiva sobre el próximo duelo ante el CD Guadalajara resaltando la calidad de ambos equipos y especialmente a Milito.

El DT del celestes aseguró que será un buen partido debido que conoce al estratega argentino en donde resaltó los diversos cruces que han tenido a los largo de sus carreras en el futbol sudamericano sin dejar de lado su respectivo elogio al trabajo que ha efectuado.

“Hace un torneo, dije que eran las mejores Chivas que había enfrentado desde que yo estaba en México y me trataron como 'qué está diciendo Larcamón' y fue el reconocimiento a un trabajo que tal vez no tenía resultados en ese momento; y luego tuvo su rendimiento, resultados ahora; tuvimos cruce en Liguilla exigente; y ahora también lo será”, destacó Larcamón.

Chivas festeja victoria ante América, Clausura 2026 | IMAGO7

Finalmente, catapultó: “Con Milito tenemos cruces en Chile, Brasil, aquí y será un juego con dos técnicos que intencionamos protagonismo y agresividad. Será un partidazo del cual tocará ya analizar cómo llegar”.

Gabriel Milito da indicaciones durante el Clásico Nacional de Chivas contra América | IMAGO 7
¿Qué dijo sobre el triunfo ante Tigres?

Nicolás Larcamón resaltó el triunfo ante los felinos asegurando que es un parámetro para lo que pueda venir en las siguientes fechas de cara a la Liguilla: “Yo creo que hoy también es parámetro (Tigres). El desarrollo del partido de hoy nos sirve como parámetro y son parámetros que son relativos, que el futbol semana a semana va oscilando y podés ir encontrando ese nivel de rendimiento pretendido”, explicó.

"Donde juguemos somos un equipo que somos muy reconocibles y este estadio terminará siendo un templo azul, por este partido lo que significa jugar partidos como este”, resaltó tras los comentarios previos de Ángel Correa.

Imágenes del Cruz Azul vs Tigres | MEXSPORT

¿Cómo llega al partido ante Chivas?

Cruz Azul llega a este partido tras imponerse a los felinos con marcador de 2-1 en donde Nicolás Ibáñez resaltó con ‘la ley del ex’ y anotó en el 2-0 momentáneo que al final determinó la victoria para los cementeros en el Estadio Cuauhtémoc.

Con este resultado, los dirigidos por Larcamón llegó a 13 unidades y se colocó en la segunda posición de la tabla general. En la próxima jornada, La Máquina se medirá ante Club Deportivo Guadalajara en otro duelo clave dentro del campeonato.

