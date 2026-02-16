¿Regreso a la vista? El guiño del Betis a Sergio Canales que 'alerta' en Monterrey

El Real Betis Balompié no olvida a sus ídolos, y su última publicación llamó la atención en la Sultana del Norte. En medio de una relación cada vez más estrecha con el fútbol mexicano, el club bético dedicó un emotivo mensaje a Sergio Canales con motivo de su cumpleaños número 35, desatando una ola de especulaciones sobre un posible "Last Dance" en el Benito Villamarín.

Gol de Sergio Canales | IMAGO7

FELICITACIÓN A UN ÍDOLO

A través de sus canales oficiales, el conjunto verdiblanco compartió una imagen del actual "10" de Rayados de Monterrey sosteniendo la Copa del Rey, acompañada de un texto que caló hondo en la afición:

"Hoy felicitamos a un jugador muy especial y al que hace poco tuvimos el gusto de rendir un gran homenaje. ¡Feliz cumpleaños, Sergio Canales!"

La respuesta no se hizo esperar. Los aficionados béticos inundaron la sección de comentarios con elogios y peticiones abiertas para que regrese a España para finalizar su carrera donde alcanzó su máximo nivel futbolístico.

SERGIO CANALES TERMINA CONTRATO CON RAYADOS

Lo que para muchos podría ser una simple felicitación de cortesía, para otros es un guiño estratégico. La situación contractual de Canales es el punto clave de esta historia:

Sergio Canales | MEXSPORT

Sergio Canales termina su vínculo con Rayados en el verano de 2026, justo al finalizar la presente temporada y en caso de no renovar con la escuadra regiomontana, el español tendría la carta de libertad en sus manos para decidir su futuro sin costo de traspaso.

Pese a dicha situación existe la posibilidad de una renovación en México, donde Canales se ha convertido en el pilar del equipo, el deseo del jugador de tener una última etapa en la élite europea siempre ha estado sobre la mesa.

No es la primera vez que el nombre de Canales se vincula con un retorno al Betis. Con 35 años recién cumplidos y entrando en la recta final de su trayectoria profesional, la idea de volver a vestir la camiseta verdiblanca no suena descabellada.