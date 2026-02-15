Fidalgo y Betis sueñan con Champions League tras vencer a Mallorca

El Real Betis venció 1-2 al Mallorca en el estadio de Son Moix. El partido comenzó con una acción ofensiva de Marc Roca, quien remató al poste en el minuto 3. Durante la primera mitad, el conjunto visitante mantuvo el control del balón y generó las ocasiones de mayor peligro a través de combinaciones en el centro del campo y aperturas por las bandas.

FIDALGO VUELVE A SER TITULAR

Álvaro Fidalgo participó en la construcción del juego del equipo bético desde la zona medular. El centrocampista mexicano intervino en la circulación de la pelota y conectó con los atacantes en las jugadas que dieron origen a los goles. En el minuto 18, tras una secuencia de pases donde intervino Fidalgo, Antony asistió a Abde Ezzalzouli, quien anotó el 0-1 con un remate de pierna derecha.

Álvaro Fidalgo con el nuevo jersey d Betis inspirado en México | X:@ RealBetis

Antes de finalizar el primer tiempo, en el minuto 45, el Real Betis amplió la ventaja. Cédric Bakambu marcó el 0-2 mediante un disparo de pierna derecha desde un ángulo reducido, tras recibir una asistencia de Antony. Con este marcador, ambos equipos se retiraron a los vestuarios, habiendo registrado el Mallorca solo un remate a portería en los primeros 45 minutos.

En la segunda parte, el Mallorca realizó sustituciones e incrementó su presencia en el área rival. En el minuto 66, Vedat Muriqi anotó el 1-2 con un remate de cabeza a la escuadra superior derecha, tras un centro enviado por Sergi Darder. Este gol redujo la diferencia en el marcador y modificó la dinámica de los minutos restantes, con el equipo local buscando el empate mediante centros laterales.

Álvaro Fidalgo permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 67, momento en el que fue sustituido por Sergi Altimira. Durante su tiempo en cancha, el mexicano registró intervenciones en la distribución y apoyó en las tareas de recuperación. El Mallorca dispuso de ocasiones finales a través de cabezazos de Muriqi y Jan Virgili en el tiempo de descuento, pero ninguno de los remates se dirigió entre los tres palos.

Fidalgo vs Mallorca | LALIGA

BETIS CERCA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Tras este resultado, el Real Betis se ubica en la quinta posición de la tabla general con 41 unidades, puesto que otorga acceso a la Europa League. La victoria sitúa al equipo bético a 4 puntos del Atlético de Madrid, que ocupa la última plaza de acceso a la Champions League. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini suma así tres puntos en su registro como visitante.