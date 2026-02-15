Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Fidalgo y Betis sueñan con Champions League tras vencer a Mallorca

Álvaro Fidalgo con el nuevo jersey d Betis inspirado en México | X:@ RealBetis
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:40 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto verdiblanco se afianza en los puestos de competiciones europeas

El Real Betis venció 1-2 al Mallorca en el estadio de Son Moix. El partido comenzó con una acción ofensiva de Marc Roca, quien remató al poste en el minuto 3. Durante la primera mitad, el conjunto visitante mantuvo el control del balón y generó las ocasiones de mayor peligro a través de combinaciones en el centro del campo y aperturas por las bandas.

FIDALGO VUELVE A SER TITULAR

Álvaro Fidalgo participó en la construcción del juego del equipo bético desde la zona medular. El centrocampista mexicano intervino en la circulación de la pelota y conectó con los atacantes en las jugadas que dieron origen a los goles. En el minuto 18, tras una secuencia de pases donde intervino Fidalgo, Antony asistió a Abde Ezzalzouli, quien anotó el 0-1 con un remate de pierna derecha.

Álvaro Fidalgo con el nuevo jersey d Betis inspirado en México | X:@ RealBetis

Antes de finalizar el primer tiempo, en el minuto 45, el Real Betis amplió la ventaja. Cédric Bakambu marcó el 0-2 mediante un disparo de pierna derecha desde un ángulo reducido, tras recibir una asistencia de Antony. Con este marcador, ambos equipos se retiraron a los vestuarios, habiendo registrado el Mallorca solo un remate a portería en los primeros 45 minutos.

En la segunda parte, el Mallorca realizó sustituciones e incrementó su presencia en el área rival. En el minuto 66, Vedat Muriqi anotó el 1-2 con un remate de cabeza a la escuadra superior derecha, tras un centro enviado por Sergi Darder. Este gol redujo la diferencia en el marcador y modificó la dinámica de los minutos restantes, con el equipo local buscando el empate mediante centros laterales.

Álvaro Fidalgo permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 67, momento en el que fue sustituido por Sergi Altimira. Durante su tiempo en cancha, el mexicano registró intervenciones en la distribución y apoyó en las tareas de recuperación. El Mallorca dispuso de ocasiones finales a través de cabezazos de Muriqi y Jan Virgili en el tiempo de descuento, pero ninguno de los remates se dirigió entre los tres palos.

Fidalgo vs Mallorca | LALIGA

BETIS CERCA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Tras este resultado, el Real Betis se ubica en la quinta posición de la tabla general con 41 unidades, puesto que otorga acceso a la Europa League. La victoria sitúa al equipo bético a 4 puntos del Atlético de Madrid, que ocupa la última plaza de acceso a la Champions League. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini suma así tres puntos en su registro como visitante.

Por su parte, el Mallorca queda con 24 unidades tras la derrota en casa. Esta puntuación sitúa al equipo balear en la zona de descenso de la clasificación. El conjunto local cerró el encuentro con un total de tres remates a portería de trece intentos totales, frente a los cinco remates a puerta de diez intentos realizados por el Real Betis.

Últimos videos
Lo Último
17:51 ¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Se desploma durante desfile en Ecuador / VIDEO
17:51 Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
17:20 Este es el resumen de actividades del 15 de febrero en Milano Cortina 2026
17:19 Víctor Velázquez baja a la cancha antes del encuentro entre Cruz Azul y Tigres
17:10 ¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
17:10 AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez
17:01 Nicolás Ibáñez debuta en Liga MX con Cruz Azul ante su ex equipo, Tigres
16:43 Vinícius Júnior aprueba el posible regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid
16:40 Fidalgo y Betis sueñan con Champions League tras vencer a Mallorca
16:37 Martinoli se lanza contra Bad Bunny tras show en el Super Bowl: “Es un oportunista”
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Se desploma durante desfile en Ecuador / VIDEO
Contra
15/02/2026
¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Se desploma durante desfile en Ecuador / VIDEO
Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
Futbol
15/02/2026
Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
Este es el resumen de actividades del 15 de febrero en Milano Cortina 2026
Otros Deportes
15/02/2026
Este es el resumen de actividades del 15 de febrero en Milano Cortina 2026
Víctor Velázquez baja a la cancha antes del encuentro entre Cruz Azul y Tigres
Futbol
15/02/2026
Víctor Velázquez baja a la cancha antes del encuentro entre Cruz Azul y Tigres
¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
Contra
15/02/2026
¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez
Futbol
15/02/2026
AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez