Hansi Flick confiesa charla con árbitro tras el final del juego contra el Atlético

Una de las grandes sorpresas en las Semifinales de la Copa del Rey fue la derrota del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid, misma que terminó en un abultado 4-0 desde el Riyadh Air Metropolitano, y que no dejó muy contento al entrenador Culé, Hansi Flick.

Diego Simeone saluda a Hansi Flick previo al partido de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

¿Qué pasó con Hansi Flick?

Luego del final del partido de Ida de las Semifinales de la Copa del Rey, el estratega se vio bastante molesto con algunas decisiones arbitrales, mismas que pudieron haber cambiado el rumbo de al menos los segundos 45 minutos.

Tras el final, Flick se acercó a charlar con Martínez Munuera y el resto de los silbantes, sin embargo, éste fue retirado por sus jugadores y cuerpo técnico. Pese a que se creía que las cosas quedaron ahí, el entrenador alemán reveló que tras el juego charlo con los árbitros tras bambalinas.

Hansi Flick con Barcelona | AP

Después de la rueda de prensa, tuve la sensación de que tenía que ir a hablar con el árbitro. Apreció que me abriera la puerta y que hablara tranquilamente conmigo. Fue una conversación muy buena, declaró Hansi Flick.

Pese a su molestia por el resultado, el entrenador del actual campeón de LaLiga reconoció que no guarda ningún problema con el colegiado y el resto del cuerpo arbitral, declarando que es de humanos equivocarse y que si hay alguien propenso a cometer errores son los árbitros.

Estas cosas no las puedo cambiar. Todos somos seres humanos y cometemos errores. Debemos aprender de ellos y esto es lo que quiero de mí, de mis futbolistas, de mi cuerpo técnico y también de los árbitros. El jueves perdimos pero no por el árbitro, concluyó Flick.

Hansi Flick confía en presionar a Real Madrid | AP

Por una nueva remontada

Luego de ser goleados en Madrid, el Barcelona tendrá que venir de atrás en un marcador de 4-0, situación que no ocurre desde el 2015, cuando el entonces equipo dirigido por Luis Enrique remontó el mismo marcador al PSG, en los Cuartos de Final de la Champions League.

El juego de vuelta donde el FC Barcelona tendrá que remontar en casa con todo y su gente contra el Atlético de Madrid de Diego ‘Cholo’ Simeone, será el próximo 3 de marzo, desde el Spotify Camp Nou.