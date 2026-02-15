Raphinha regresa para el partido de Barcelona contra Girona

Borrón y cuenta nueva para Barcelona. Luego de la humillante derrota por goleada 4-0 en el partido de ida de la Semifinal de Copa del Rey contra Atlético de Madrid, el conjunto culé visitará este lunes a Girona en la Jornada 24 de LaLiga.

Raphinha en celebración de gol con Barcelona en un partido de la Champions League | AP

La buena noticia para los culés es que Raphinha ya estará de regreso con los blaugranas. Así lo confirmó el director técnico Hansi Flick en conferencia de prensa previo al compromiso de este lunes. De igual forma, habló sobre el resto de los lesionados del plantel culé.

¿Qué dijo Hansi Flick sobre Raphinha?

El técnico alemán destacó que el brasileño volverá a la actividad este lunes después de que se perdió los tres primeros juegos de febrero, ante Albacete y Atlético en Copa del Rey y frente a Mallorca en liga. "Es un jugador importante y lo extrañamos".

"Lo veo en capacitación. Siempre mejora y aumenta la dinámica y la intensidad, y eso es bueno. Para mí, fue el mejor del mundo la temporada pasada", declaró el estratega alemán, quien puntualizó que Marcus Rashford no estará listo para el partido ante Girona.

En cuanto a Pedri y Gavi, dos ausencias que también pesaron el jueves pasado contra los Colchoneros, Flick compartió que el primero puede estar de regreso a finales de mes. No obstante, en el caso del segundo es más difícil, aunque consideró que para marzo puede reincorporarse al grupo.

Rashford durante el partido contra Mallorca en LaLiga | AP

"Pedri (volverá pronto). Gavi puede que no vuelva en febrero, pero sí el mes siguiente", declaró Flick. Desde la derrota contra la Real Sociedad el pasado 18 de enero, Pedri no ha jugado con el Barça por una lesión en el muslo; mientras que Gavi no juega desde agosto de 2025 por una artroscopia.

¿Dónde y a qué hora ver el compromiso de Barcelona contra Girona?

El partido del conjunto blaugrana pondrá fin a la Jornada 24 de LaLiga, este lunes 16 de febrero a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Los culés necesitan ganar para recuperar el liderato ante Real Madrid, que goleó 4-1 a la Real Sociedad este sábado.

Barcelona tras derrota ante Atlético de Madrid | AP