Futbol

Barcelona presenta queja formal por el polémico arbitraje en la Copa del Rey

Barcelona tras derrota ante Atlético de Madrid | AP
David Torrijos Alcántara 10:18 - 14 febrero 2026
La directiva blaugrana expresó una profunda preocupación por la falta de criterio homogéneo

El Barcelona formalizó este sábado una protesta ante la RFEF tras el duelo frente al Atlético de Madrid. El club catalán envió una carta dirigida a la presidencia y al Comité Técnico de Árbitros por el desempeño en el Metropolitano.

Robert Lewandowski en la derrota del Barcelona ante el Atleti I AP

La directiva blaugrana expresó una profunda preocupación por la falta de criterio homogéneo en las decisiones que afectaron el rumbo de la semifinal. El documento señala cinco puntos clave donde la institución percibe una clara desigualdad de trato respecto a otros equipos.

Hansi Flick mostró su indignación en rueda de prensa ante las decisiones del colegiado y la tardanza en las revisiones tecnológicas. El estratega alemán calificó lo sucedido como un desastre que perjudicó directamente el funcionamiento de su plantilla.

¿Qué denunció Hansi Flick sobre el uso del VAR y las tarjetas?

"Hemos tenido que esperar siete minutos buscando algo, para mí claramente no es fuera de juego", sentenció el técnico con visible molestia. Flick recalcó que una tarjeta amarilla temprana a Giuliano Simeone pudo cambiar por completo la dinámica del encuentro.

Jugadores del Atlético de Madrid celebran gol ante Barcelona | AP
Jugadores del Atlético de Madrid celebran gol ante Barcelona | AP

El entrenador también lamentó la nula comunicación por parte del cuerpo arbitral cuando se anularon jugadas clave durante el compromiso. Para el estratega, la ausencia de explicaciones técnicas genera un clima de incertidumbre que daña la integridad de la competencia.

Dentro del comunicado, el Barcelona exige la publicación íntegra de todos los audios del VAR para fomentar la transparencia pedagógica. La institución considera fundamental que los aficionados y los clubes comprendan los argumentos detrás de cada intervención del videoarbitraje.

El club propone un reglamento disciplinario para el colectivo arbitral

La propuesta azulgrana incluye la creación de un código que establezca consecuencias públicas para los jueces que cometan errores graves o negligencias. Esta iniciativa busca reforzar la confianza en el sistema y asegurar que no existan decisiones arbitrarias.

El Barcelona aclaró que esta medida no busca cuestionar la profesionalidad de los árbitros, sino garantizar la equidad competitiva. La meta final es elevar el prestigio de las competiciones españolas mediante un marco de actuación estable y previsible para todos.

Atlético de Madrid anotando gol a Joan García del Barcelona I AP
