La Hormiga González tiene números para estar en Selección; aseguró su padre

Los lugares para el tren de cara a la Copa del Mundo del 2026 cada vez son menos y, con los problemas que la selección mexicana tiene de cara al arco rival, lleva a pensar qué delantero podría ser titular en el próximo mundial.

Una de las opciones que podría tener Javier Aguirre de cara a la próxima Copa del Mundo es Armando 'La Hormiga' González, delantero de Chivas que fue campeón de goleo en el Torneo Apertura 2025.

Su padre, el exjugador de Chivas Armando González, habló en entrevista para Claro Sports donde, entre otras cosas, aseguró que su hijo tiene nivel para estar en la selección, aunque también confirmó que no busca hacer algo para que su hijo sea considerado.

“Para mí es difícil hablar de mi hijo. Estoy súper orgulloso y lo que pueda decir es subjetivo. Pero la realidad son los números que tiene, los minutos que ha jugado. Gente que se ha ido a Europa o que de repente pisa la selección mexicana y juega Mundiales en su posición no tiene los números de Armando. Eso me habla también del nivel que puede alcanzar. Yo creo que puede tocar un techo muy alto. Armando tiene números muy fuertes”, comentó el papá de la Hormiga

Asimismo, el papá del delantero de Chivas, comentó las áreas de oportunidad que tiene su hijo para seguir creciendo como futbolista y como atacante.

“Lo que él tiene que mejorar es el jugar de espaldas. De repente descarga muy bien, pero hay momentos en que hay que retener el balón. Tendría que mejorar eso. El sistema que utiliza con Chivas no lo favorece tanto, él normalmente tiene que jugar de primera. Lo irá perfeccionando poco a poco con el tiempo.

En todo lo demás va por buen camino. Ha hecho las cosas muy bien. Lo que más me sorprende es que por partido tiene varias opciones de gol. Escucho de repente ‘es que falla’, pues sí, es muy normal. No es por la juventud. Yo tuve compañeros que eran figuras y los vi fallar cada gol. Le he dicho que se preocupe como centrodelantero cuando no tenga ninguna opción de gol”, finalizó González.