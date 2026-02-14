Manchester City vence contundentemente a Salford y avanza en FA Cup

El Manchester City cumplió con autoridad en el Round 4 de la FA Cup tras vencer 2-0 al Salford City. El equipo de Pep Guardiola dominó el encuentro de principio a fin sobre la cancha del Etihad Stadium.

Un autogol tempranero abrió el camino para los locales, quienes controlaron el ritmo del partido sin mayores sobresaltos. La diferencia de nivel entre ambas plantillas resultó evidente desde los primeros minutos del compromiso de este sábado.

Manchester City venció al Salford | AP

Con este resultado, el conjunto ciudadano asegura su lugar en el Round 5 del torneo más antiguo del mundo. Ahora, los dirigidos por Guardiola quedan a la espera del sorteo oficial para conocer a su próximo adversario.

¿Cómo fue la victoria del Manchester City sobre Salford?

La ventaja para los locales llegó apenas al minuto seis gracias a un infortunio de la zona defensiva rival. Dorrington, futbolista del Salford, marcó en propia puerta tras una intensa acción ofensiva generada por el Manchester City.

El equipo visitante mostró nula capacidad de respuesta y no registró disparos al arco sino hasta el minuto 40. La solidez defensiva del City impidió que el modesto club pudiera inquietar seriamente la portería resguardada en casa.

Momentos del enfrentamiento entre Manchester City y Salford | AP

Guéhi se estrena como goleador para sentenciar el triunfo local

En el complemento, el guion se mantuvo con un City volcado al frente y una posesión abrumadora del 70%. Cherki destacó como el futbolista más desequilibrante, al generar múltiples oportunidades claras para ampliar la ventaja en el marcador.

Manchester City avanza de ronda en FA Cup