Futbol

Sebastián Abreu prioriza el Mundial: "Lo importante es que Gilberto Mora llegue a la Copa del Mundo"

La prioridad es que Mora llegue al Mundial | MEXSPORT
Marcos Olvera García 12:04 - 14 febrero 2026
El entrenador de los Xolos de Tijuana aseguró que no hay una fecha para que Gilberto Mora regrese de su lesión

Antes de los partidos de la selección mexicana frente a Panamá y Bolivia, que se jugaron en enero, Gilberto Mora causó baja del Tricolor por lesión.

El mediocampista de los Xolos de Tijuana, desde entonces, se ha mantenido alejado de los entrenamientos y de los partidos con su club en la Liga MX y el partido frente a Toluca no fue la excepción.

La prioridad es que Mora llegue al Mundial | MEXSPORT

Después del partido contra el bicampeón, donde los Xolos cayeron en su visita al Nemesio Diez, Sebastián Abreu, entrenador del cuadro fronterizo, habló sobre Gilberto Mora y su recuperación.

Abreu, que jugó por última vez una Copa del Mundo con Uruguay en Sudáfrica 2010, sorprendió a todos en conferencia de prensa cuando se refirió a la lesión de Mora.

La prioridad es que Mora llegue al Mundial | MEXSPORT

"De Gil Mora, los médicos ya mandaron el informe, sigue su proceso de recuperación y vamos a ir día a día hacia su evolución, hasta que entendamos con la parte médica de que ya puede sumarse a los entrenamientos, pero no hay fechas, acá lo importante es que Gil Mora llegue a la Copa del Mundo", comentó Abreu.

Xolos de Tijuana se estará enfrentando, en la siguiente jornada, a Mazatlán. Por su parte, Toluca hará lo propio frente a Necaxa en el Estadio Victoria.

La prioridad es que Mora llegue al Mundial | MEXSPORT

Después de seis jornadas, los Xolos están en la décima posición en el torneo Clausura 2026, a solo un punto del octavo lugar de la tabla.

Toluca es tercero, por diferencia de goles, debajo de Pumas, mientras que el líder de la competencia son las Chivas, que han sumado 15 de 15 puntos.

