Futbol

Rafaela Pimenta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”

Gilberto Mora ROTA
Gilberto Mora l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 10:13 - 10 febrero 2026
La agente de futbolistas asegura que hará que el juvenil sea muy respetado

Gilberto Mora sigue siendo una de las sensaciones juveniles en la Liga MX, el jugador de los Xolos de Tijuana busca un lugar en la Selección Mexicana para el Mundial 2026 después de destacar en la Sub20 en dejó gratas sensaciones.

Ante esto, la agente del futbolista Rafaela Pimenta aseguró que buscará vender muy caro a su jugador para lograr que sea muy respetado entre el futbol de la élite. Cabe mencionar que ha sonado para a equipos grandes futbol europeo.

“Voy a hacer todo mi esfuerzo para vender a Gilberto Mora muy caro, porque si sale caro será muy respetado”, reveló en entrevista con Claro Sports en donde puntualizó que no hay urgencia por mocionarlo en estos momentos y buscarán el sitio ideal.

“No tenemos prisa con Gilberto Mora. ¿Los equipos lo quieren? Sí, pero tenemos que ver si sitio ideal en dónde se va a desarrollar.  A esta edad, no puedes ser el mejor de tu equipo, si eres el mejor, tienes que cambiar. Tiene que ser el chico que mira a los otros para ser cómo él, mencionó.

Gilberto Mora en el estadio de Xolos en el CL2026 l IMAGO7

¿No se valora al futbolista mexicano?

Por otra parte, resaltó su inconformidad de que el mexicano menos valorado: “Me enoja mucho. ¿Por qué un jugador que juega en Brasil puede costar 80 millones y si está en México tiene que costar ocho? ¿El campeonato brasileño es tan mejor que el mexicano? no. Los europeos quieren hacer creer a los mexicanos que no pueden tener este valor“.

Gilberto Mora en el CL2026 l IMAGO7

¿En cuánto está cotizado Gilberto Mora?

Gilberto Mora sigue aumentando su valor como la espuma, tan solo unos torneos en el que se ha hecho notar su calidad; el juvenil de los Xolos de Tijuana ya se encuentra con un valor de 17.5 millones, según información que reveló CIES Football OBS recientemente.

El sitio web dedicado a presentar datos y análisis exclusivos sobre futbolistas, resalta que el mediocampista se encuentra en el segundo puesto de los mexicanos más valiosos, sólo por detrás de Santiago Giménez quien está valuado en 31.4 millones de euros.

Gilberto Mora presenta pubalgia | IMAGO7

Cabe mencionar, que a finales del año pasado The Athletic lo incluyó en un ranking especial de los 100 mejores jugadores que se espera estén disputando la Copa del Mundo con su respectiva selección, dicho medio lo colocó en el lugar 97.

