Futbol

Lamine Yamal y Pedri jugarán partido amistoso contra Chile en el Estadio Cuauhtémoc

España jugará amistoso en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT
Marcos Olvera García 15:30 - 10 febrero 2026
La Selección Española tendrá un ensayo previo a la Copa del Mundo contra la selección sudamericana en Puebla

Este martes, cuando faltan poco más de cuatro meses para el partido inaugural de la Copa del Mundo, se habría confirmado que España tendrá un partido amistoso en suelo mexicano previo al Mundial.

De acuerdo a información de Superdeportivo, la selección de Lamine Yamal, Pedri, Oyarzabal, entre otras grandes estrellas, jugarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla para enfrentarse a Chile.

España jugará amistoso en el Estadio Cuauhtémoc | AP

La fecha exacta en donde España se enfrentaría a Chile en Puebla sería el próximo 8 de junio, tres días antes de la inauguración y siete días previos al debut en el Mundial ante Cabo Verde.

España jugará dos partidos en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia (ante Cabo Verde y frente a Arabia Saudita), el último partido de la fase de grupos de España será contra Uruguay en el Estadio Akron en Guadalajara.

España jugará amistoso en el Estadio Cuauhtémoc | AP

Durante la Fecha FIFA de marzo, España se enfrentará a Argentina en la Finalissima (partido que se jugará en Qatar), mientras que el próximo 30 del siguiente mes jugarán ante Egipto.

España, entre partidos oficiales y amistosos, tienen 26 partidos sin perder (en tiempo regular), la última vez que cayeron fue ante Colombia en amistoso el pasado 22 de marzo del 2024.

España jugará amistoso en el Estadio Cuauhtémoc | AP

Por su parte, Chile se enfrentará a Cabo Verde y a Nueva Zelanda en marzo, recordando que la selección sudamericana ha faltado a las últimas tres Copas del Mundo.

La última vez que Chile estuvo presente en un Mundial fue en Brasil 2014, donde los chilenos perdieron en penales contra Brasil en los Octavos de Final en aquella copa del mundo.

