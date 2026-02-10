Lamine Yamal y Pedri jugarán partido amistoso contra Chile en el Estadio Cuauhtémoc

Este martes, cuando faltan poco más de cuatro meses para el partido inaugural de la Copa del Mundo, se habría confirmado que España tendrá un partido amistoso en suelo mexicano previo al Mundial.

De acuerdo a información de Superdeportivo, la selección de Lamine Yamal, Pedri, Oyarzabal, entre otras grandes estrellas, jugarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla para enfrentarse a Chile.

España jugará amistoso en el Estadio Cuauhtémoc | AP

La fecha exacta en donde España se enfrentaría a Chile en Puebla sería el próximo 8 de junio, tres días antes de la inauguración y siete días previos al debut en el Mundial ante Cabo Verde.

España jugará dos partidos en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia (ante Cabo Verde y frente a Arabia Saudita), el último partido de la fase de grupos de España será contra Uruguay en el Estadio Akron en Guadalajara.

Durante la Fecha FIFA de marzo, España se enfrentará a Argentina en la Finalissima (partido que se jugará en Qatar), mientras que el próximo 30 del siguiente mes jugarán ante Egipto.

España, entre partidos oficiales y amistosos, tienen 26 partidos sin perder (en tiempo regular), la última vez que cayeron fue ante Colombia en amistoso el pasado 22 de marzo del 2024.

Por su parte, Chile se enfrentará a Cabo Verde y a Nueva Zelanda en marzo, recordando que la selección sudamericana ha faltado a las últimas tres Copas del Mundo.