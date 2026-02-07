Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!

México ya empieza a calentar motores rumbo al Mundial de Futbol y los números pintan para ser de campeonato. De acuerdo con un análisis de la firma Deloitte, la Copa del Mundo dejará en el país un impacto económico superior a los 2,700 millones de dólares, además de la creación de alrededor de 100 mil empleos directos e indirectos durante los meses de junio y julio.

Durante la presentación del informe ‘Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios’, el economista en jefe de Deloitte Latinoamérica, Daniel Zaga, detalló que el impacto total para México será de 2,730 millones de dólares, lo que representa el 0.14% del PIB nacional.

“Suena poco, sin embargo, el PIB es tan grande que no es tan poco. Y en el impacto, lo interesante va a ser por industrias”, explicó.

El turismo que llegará a las sedes mundiales dejará cientos de millones de dólares / FREEPIK

México será anfitrión del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá, y albergará aproximadamente el 10% de los 104 partidos del torneo, lo que se traducirá en una fuerte activación económica, principalmente en sectores clave.

Turismo, comida y entretenimiento, los grandes ganadores

Deloitte estima que el Mundial detonará cerca del 0.24% del empleo total que se generará en México en todo 2026, con una proyección de 100 mil puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con el evento.

Entre los sectores más beneficiados se encuentran la gastronomía, hospedaje, transporte y entretenimiento, cuyas ventas podrían incrementarse hasta en un 30% durante los meses del torneo.

México será anfitrión del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá / FREEPIK

Además, el análisis señala que la economía mexicana podría crecer hasta 1.4% del PIB en 2026, donde el Mundial aportaría alrededor de 0.1% del total, en contraste con el 0.5% de crecimiento registrado en 2025, año marcado por la incertidumbre comercial con Estados Unidos, según datos del Inegi.

Ocho cientos mil turistas y millones en las sedes mundialistas

Otro de los puntos clave será el turismo. Deloitte calcula la llegada de más de 800 mil visitantes, de los cuales 550 mil serían nacionales y 280 mil extranjeros, atraídos por los partidos y eventos relacionados.

A esto se suma la expectativa de que cuatro millones de personas asistan a actividades vinculadas al Mundial en las tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Si hacemos bien las cosas, realmente en los próximos años sí podría haber un aumento del turismo en el país, es decir, un impacto a largo plazo”, sentenció Zaga.

Gastronomía, hospedaje, transporte y entretenimiento, son los sectores más beneficiados / FREEPIK

BBVA coincide: el Mundial impulsará el crecimiento

Por su parte, BBVA México estimó que el Mundial aportaría alrededor de 0.3 puntos porcentuales al crecimiento económico, considerando el gasto turístico y las mejoras en infraestructura como aeropuertos y carreteras.

El banco calculó el impacto en 36 mil millones de pesos (casi 2,057 millones de dólares), aunque aclaró que se trataría de un pico temporal de turismo.