Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rayados de Monterrey convoca a Uros Durdevic para el duelo ante América

Uros Durdevic, nuevo jugador de Rayados | MEXSPORT
Ricardo Olivares 15:47 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La posible alineación de Domènec Torrent para el duelo en la Ciudad de México no tendría sorpresas

Rayados de Monterrey se meterá al Estadio Ciudad de los Deportes para enfrentar al America en duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX, en un partido que luce como uno de los más atractivos del fin de semana. El conjunto regiomontano buscará imponer condiciones en una plaza complicada y ante un rival que suele hacerse fuerte en casa.

La principal novedad en la convocatoria albiazul es la presencia de Uroš Đurđević, quien realizó el viaje con el equipo y podría tener sus primeros minutos como jugador de Rayados. El delantero serbio llega con ritmo de competencia y, aunque aún está en proceso de adaptación, no se descarta que pueda debutar ante las Águilas si el cuerpo técnico así lo decide.

Uros Durdevic, nuevo jugador de Rayados | MEXSPORT

¿Cuál será la alineación de Rayados ante América?

Para este compromiso, el posible once de Monterrey arrancaría con Luis Cárdenas en la portería, encargado de brindar seguridad bajo los tres palos en un escenario que exigirá concentración total.

En la línea defensiva aparecen Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga, conformando una zaga que combina experiencia y proyección ofensiva por las bandas.

Luis Cárdenas l IMAGO7

En el medio campo, Jorge Rodríguez y Fidel Ambriz aportarían equilibrio y recuperación, mientras que Oliver Torres y Sergio Canales asumirán la responsabilidad de generar futbol. Más adelantado, Jesús Corona sumaría desequilibrio y movilidad, buscando conectar con el ataque.

En punta, Anthony Martial perfila como el referente ofensivo, siendo el hombre llamado a marcar diferencia en el área rival. Con la posible aparición de Đurđević en el transcurso del encuentro, Rayados podría sumar una variante interesante al frente para intentar hacer daño y salir con un resultado positivo de la capital.

Anthony Martial en un partido del Apertura 2025 con Rayados | IMAGO 7
Últimos videos
Lo Último
18:58 Christian Ebere debuta con Cruz Azul ante Toluca
18:46 América va con los Patriotas para ganar el Super Bowl LX
18:32 Exportero de Chivas sufre intento de asalto en Guatemala y termina con golpe en la frente
18:27 ¿Menos días, menos sueldo? Esto te deben pagar en la quincena de febrero según la ley
18:23 Joshua 'Toti' se consagra como campeón de la primera edición del Cerro al Barrio en México
17:55 México dice presente en Milano-Cortina 2026: ¿Quiénes son sus cinco representantes y cuándo compiten?
17:46 ¿Quiénes recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra de 1,900 pesos?
17:45 ¡Enciende las alarmas! Martinoli vuelve ausentarse en TV Azteca, durante el Toluca vs Cruz Azul
17:44 ¿Nuevo integrante en el Rebaño? Chivas y su oferta por Jonathan Pérez
17:39 ¡Fiebre de Super Bowl! Toluca presentó su nuevo jersey inspirado en la NFL
Tendencia
1
Futbol Nacional Fallece querido e histórico árbitro de la Liga MX
2
Futbol Nacional ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
3
Futbol ¡Uno más de Julián! Quiñones anota de nueva cuenta con el Al Qadasiya
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
5
Empelotados ¡Increíble! Bad Bunny superará en apariciones de Super Bowl en este siglo a equipos como Cowboys, Dolphins, Packers y Bills
6
Futbol Nacional Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
Te recomendamos
Christian Ebere debuta con Cruz Azul ante Toluca
Futbol
07/02/2026
Christian Ebere debuta con Cruz Azul ante Toluca
América va con los Patriotas para ganar el Super Bowl LX
NFL
07/02/2026
América va con los Patriotas para ganar el Super Bowl LX
Exportero de Chivas sufre intento de asalto en Guatemala y termina con golpe en la frente
Futbol
07/02/2026
Exportero de Chivas sufre intento de asalto en Guatemala y termina con golpe en la frente
¿Menos días, menos sueldo? Esto te deben pagar en la quincena de febrero según la ley
Contra
07/02/2026
¿Menos días, menos sueldo? Esto te deben pagar en la quincena de febrero según la ley
Joshua 'Toti' se consagra como campeón de la primera edición del Cerro al Barrio en México
Otros Deportes
07/02/2026
Joshua 'Toti' se consagra como campeón de la primera edición del Cerro al Barrio en México
México dice presente en Milano-Cortina 2026: ¿Quiénes son sus cinco representantes y cuándo compiten?
Otros Deportes
07/02/2026
México dice presente en Milano-Cortina 2026: ¿Quiénes son sus cinco representantes y cuándo compiten?