Rayados de Monterrey convoca a Uros Durdevic para el duelo ante América

Rayados de Monterrey se meterá al Estadio Ciudad de los Deportes para enfrentar al America en duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX, en un partido que luce como uno de los más atractivos del fin de semana. El conjunto regiomontano buscará imponer condiciones en una plaza complicada y ante un rival que suele hacerse fuerte en casa.

La principal novedad en la convocatoria albiazul es la presencia de Uroš Đurđević, quien realizó el viaje con el equipo y podría tener sus primeros minutos como jugador de Rayados. El delantero serbio llega con ritmo de competencia y, aunque aún está en proceso de adaptación, no se descarta que pueda debutar ante las Águilas si el cuerpo técnico así lo decide.

Uros Durdevic, nuevo jugador de Rayados | MEXSPORT

¿Cuál será la alineación de Rayados ante América?

Para este compromiso, el posible once de Monterrey arrancaría con Luis Cárdenas en la portería, encargado de brindar seguridad bajo los tres palos en un escenario que exigirá concentración total.

En la línea defensiva aparecen Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga, conformando una zaga que combina experiencia y proyección ofensiva por las bandas.

Luis Cárdenas l IMAGO7

En el medio campo, Jorge Rodríguez y Fidel Ambriz aportarían equilibrio y recuperación, mientras que Oliver Torres y Sergio Canales asumirán la responsabilidad de generar futbol. Más adelantado, Jesús Corona sumaría desequilibrio y movilidad, buscando conectar con el ataque.

En punta, Anthony Martial perfila como el referente ofensivo, siendo el hombre llamado a marcar diferencia en el área rival. Con la posible aparición de Đurđević en el transcurso del encuentro, Rayados podría sumar una variante interesante al frente para intentar hacer daño y salir con un resultado positivo de la capital.