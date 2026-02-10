América vs Olimpia: ¿Cuándo y por dónde ver la Concacaf Champions Cup?

El America recibirá al CD Olimpia este 12 de febrero de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en un encuentro correspondiente a la Concacaf Champions Cup. El escenario está listo para un duelo que definirá quién avanza a la siguiente fase del torneo continental.

El América llega a este encuentro en un excelente momento, con tres victorias consecutivas y solo una derrota en sus últimos cinco partidos. Los mexicanos vencieron al Monterrey por 1-0 en la Liga MX, previamente derrotaron al propio CD Olimpia por 1-2 en Honduras en el partido de ida, y superaron al Necaxa por 2-0. Antes empataron sin goles contra Pachuca y cayeron ante el Atlético de San Luis por 0-2.

Por su parte, el CD Olimpia muestra un rendimiento irregular con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los hondureños vencieron al Lobos UPNFM por 0-1, perdieron ante el CF America por 1-2, empataron con Juticalpa 2-2 y con Olancho FC 1-1, y derrotaron al Génesis FC por 1-0.

El historial reciente entre ambos equipos muestra un dominio del CF America, que ha ganado dos de los últimos tres enfrentamientos. En el partido más reciente, disputado el 4 de febrero de 2026, el América se impuso por 1-2 en Honduras.

Anteriormente, en abril de 2021, el Olimpia sorprendió al vencer 0-1 en territorio mexicano, aunque en el partido de ida de aquella eliminatoria, el América había ganado 1-2 en Honduras.

¿Cuándo y por dónde ver EN VIVO el partido?

Fecha: miércoles 11 de febrero Hora: 19:00 Transmisión: Fox One