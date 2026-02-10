¿Kurt Cobain no se quitó la vida? Estudio forense revela que murió por homicidio

La muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana, ocurrida el 5 de abril de 1994, vuelve a colocarse en el centro del debate público tras la difusión de un nuevo estudio forense independiente que cuestiona la versión oficial de suicidio. De acuerdo con este análisis, existen elementos médicos y forenses que podrían ser incompatibles con una muerte autoinfligida.

La versión oficial se mantiene sin cambios

Tras el hallazgo del cuerpo en su casa de Seattle, el médico forense del condado de King determinó que Cobain murió por una herida de escopeta autoinfligida, utilizando una Remington modelo 11 de calibre 20. Esta conclusión fue respaldada por el Departamento de Policía de Seattle, que cerró el caso como suicidio y mantiene esa postura hasta la fecha.

Kurt Cobain fue el líder de la banda Nirvana/GrosbyGroup

Un equipo privado reexamina la autopsia

Décadas después, según reporta el medio Daily Mail, un equipo no oficial de científicos forenses del sector privado revisó la autopsia y el material de la escena del crimen. El análisis contó con la participación de Brian Burnett, especialista en casos complejos que combinan sobredosis y traumatismos por arma de fuego, así como con la investigadora independiente Michelle Wilkins.

Diez puntos que apuntan a un posible homicidio

El informe, revisado por pares y aceptado por la International Journal of Forensic Science, expone diez puntos de evidencia que sugieren que Cobain no murió de forma inmediata por el disparo. Según el documento, el músico habría sido forzado a consumir una sobredosis de heroína para incapacitarlo, antes de recibir el disparo fatal, tras lo cual se habría escenificado un suicidio.

Hallazgos médicos que generan dudas

El nuevo análisis señala la presencia de daños cerebrales, hepáticos y signos de hipoxia, así como líquido en los pulmones y hemorragias oculares, hallazgos que los investigadores consideran compatibles con una sobredosis de heroína, pero no con una muerte instantánea por escopeta. También se cuestiona la ausencia de sangre en zonas donde debería haberse encontrado en un suicidio de este tipo.

El nuevo estudio encontró inconsistencias en la posición del arma, el kit de heroína y otros detalles/DailyMail

Inconsistencias en la escena del crimen

El informe destaca detalles como la posición del arma, la limpieza inusual de las manos, la ubicación del casquillo, y el hecho de que el kit de heroína se encontrara ordenado y a distancia del cuerpo. Además, se subraya que la escopeta utilizada pesa cerca de tres kilos, lo que habría dificultado su manipulación si Cobain se encontraba incapacitado.

La nota de suicidio bajo análisis

La supuesta nota de suicidio también fue revisada. De acuerdo con Wilkins, la parte superior del texto correspondería a Cobain y hablaría sobre su salida de la banda, mientras que las últimas cuatro líneas, donde se menciona el suicidio, presentan un estilo de escritura distinto, lo que alimenta las sospechas sobre su autenticidad.

También se cree que una parte de la nota de despedida, no fue escrita por Kurt Cobain/DailyMail

Autoridades rechazan reabrir el caso

Pese a los nuevos señalamientos, tanto la Oficina del Médico Forense del condado de King como el Departamento de Policía de Seattle reiteraron que no reabrirán el caso, al considerar que no existen pruebas suficientes que contradigan la determinación original de suicidio.

Un llamado a la revisión de las pruebas