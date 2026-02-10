Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Kurt Cobain no se quitó la vida? Estudio forense revela que murió por homicidio

El caso de la muerte de Kurt Cobain podría dar un giro inesperado/Grosby Group
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 17:27 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El líder de Nirvana murió en 1994 y la versión oficial indica que él mismo se disparó con una escopeta

La muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana, ocurrida el 5 de abril de 1994, vuelve a colocarse en el centro del debate público tras la difusión de un nuevo estudio forense independiente que cuestiona la versión oficial de suicidio. De acuerdo con este análisis, existen elementos médicos y forenses que podrían ser incompatibles con una muerte autoinfligida.

La versión oficial se mantiene sin cambios

Tras el hallazgo del cuerpo en su casa de Seattle, el médico forense del condado de King determinó que Cobain murió por una herida de escopeta autoinfligida, utilizando una Remington modelo 11 de calibre 20. Esta conclusión fue respaldada por el Departamento de Policía de Seattle, que cerró el caso como suicidio y mantiene esa postura hasta la fecha.

Kurt Cobain fue el líder de la banda Nirvana/GrosbyGroup

Un equipo privado reexamina la autopsia

Décadas después, según reporta el medio Daily Mail, un equipo no oficial de científicos forenses del sector privado revisó la autopsia y el material de la escena del crimen. El análisis contó con la participación de Brian Burnett, especialista en casos complejos que combinan sobredosis y traumatismos por arma de fuego, así como con la investigadora independiente Michelle Wilkins.

Diez puntos que apuntan a un posible homicidio

El informe, revisado por pares y aceptado por la International Journal of Forensic Science, expone diez puntos de evidencia que sugieren que Cobain no murió de forma inmediata por el disparo. Según el documento, el músico habría sido forzado a consumir una sobredosis de heroína para incapacitarlo, antes de recibir el disparo fatal, tras lo cual se habría escenificado un suicidio.

Hallazgos médicos que generan dudas

El nuevo análisis señala la presencia de daños cerebrales, hepáticos y signos de hipoxia, así como líquido en los pulmones y hemorragias oculares, hallazgos que los investigadores consideran compatibles con una sobredosis de heroína, pero no con una muerte instantánea por escopeta. También se cuestiona la ausencia de sangre en zonas donde debería haberse encontrado en un suicidio de este tipo.

El nuevo estudio encontró inconsistencias en la posición del arma, el kit de heroína y otros detalles/DailyMail

Inconsistencias en la escena del crimen

El informe destaca detalles como la posición del arma, la limpieza inusual de las manos, la ubicación del casquillo, y el hecho de que el kit de heroína se encontrara ordenado y a distancia del cuerpo. Además, se subraya que la escopeta utilizada pesa cerca de tres kilos, lo que habría dificultado su manipulación si Cobain se encontraba incapacitado.

La nota de suicidio bajo análisis

La supuesta nota de suicidio también fue revisada. De acuerdo con Wilkins, la parte superior del texto correspondería a Cobain y hablaría sobre su salida de la banda, mientras que las últimas cuatro líneas, donde se menciona el suicidio, presentan un estilo de escritura distinto, lo que alimenta las sospechas sobre su autenticidad.

También se cree que una parte de la nota de despedida, no fue escrita por Kurt Cobain/DailyMail

Autoridades rechazan reabrir el caso

Pese a los nuevos señalamientos, tanto la Oficina del Médico Forense del condado de King como el Departamento de Policía de Seattle reiteraron que no reabrirán el caso, al considerar que no existen pruebas suficientes que contradigan la determinación original de suicidio.

Un llamado a la revisión de las pruebas

Los autores del estudio afirmaron que no buscan responsables ni detenciones, sino una revisión transparente de las pruebas existentes. Señalan que el objetivo es esclarecer inconsistencias y permitir que las autoridades evalúen información que, según sostienen, no fue considerada en la investigación original.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Música
Últimos videos
Lo Último
19:08 Vinícius registrado con América, ¿podrá jugar el Clásico Nacional?
18:59 ¿Por qué hay crisis de combustible en Cuba? Aquí te explicamos
18:49 ¿Cuándo verán acción los nuevos refuerzos de América? André Jardine adelanta acción de sus juagodres
18:21 Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios
18:03 ¿Mexicano 'arruina' el show de Bad Bunny en el Super Bowl? El misterio de la bandera en el SB LX
17:57 ¿CDMX prohibirá las redes sociales para niños? Esto busca la nueva ley
17:54 Ronald Araujo rompe el silencio sobre su ansiedad: 'Estaba jugando con depresión'
17:50 América: ¿Qué jugadores apuntan a perderse la Liguilla con las Águilas por el Mundial?
17:49 Confirmado: Endrick regresará al Real Madrid tras brillar en Lyon
17:41 “Un gran orgullo para México”: Sheinbaum felicita a Donovan Carrillo por su pase a la final olímpica
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
Vinícius registrado con América, ¿podrá jugar el Clásico Nacional?
Futbol
10/02/2026
Vinícius registrado con América, ¿podrá jugar el Clásico Nacional?
¿Por qué hay crisis de combustible en Cuba? Aquí te explicamos
Contra
10/02/2026
¿Por qué hay crisis de combustible en Cuba? Aquí te explicamos
¿Cuándo verán acción los nuevos refuerzos de América? André Jardine adelanta acción de sus juagodres
Futbol
10/02/2026
¿Cuándo verán acción los nuevos refuerzos de América? André Jardine adelanta acción de sus juagodres
Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios
Contra
10/02/2026
Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios
¿Mexicano 'arruina' el show de Bad Bunny en el Super Bowl? El misterio de la bandera en el SB LX
NFL
10/02/2026
¿Mexicano 'arruina' el show de Bad Bunny en el Super Bowl? El misterio de la bandera en el SB LX
¿CDMX prohibirá las redes sociales para niños? Esto busca la nueva ley
Contra
10/02/2026
¿CDMX prohibirá las redes sociales para niños? Esto busca la nueva ley