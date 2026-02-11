¿Cuándo verán acción los nuevos refuerzos de América? André Jardine adelanta acción de sus juagodres

América cerró oficialmente su mercado de fichajes de cara al resto del Clausura 2026 de Liga MX, y su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf. André Jardine alista a su equipo tras movimientos importantes que modifican la estructura del plantel, especialmente en el mediocampo.

Aunque las Águilas tuvieron bajas sensibles, la directiva trabajó a marchas forzadas logró conseguir refuerzos puntuales para mejorara partes importantes de la plantilla como Thiago Espinosa en la lateral izquierda, Rodrigo Dourado en el mediocampo defensivo. Mientras que Raphael Veiga y Vinicius Lima llegan para mejorar el sector ofensivo.

Sus refuerzos ya vieron acción

Dourado fue el primer refuerzo de las Águilas en ver acción en la temporada. El ex de Atlético de San Luis inició la campaña ya con el equipo y ha logrado disputar cuatro partidos en la actual temporada, tres de Liga y uno más de la Concachampions.

Por su parte, Raphael Veiga fue el otro refuerzo que ya tuvo minutos con el equipo. Aunque su llegada estuvo opacada por las salidas de Fidalgo y Allan Saint-Maximin, el equipo espera mucho del ex de Palmeiras. El brasileño tuvo su primer partido el fin de semana entrando de cambio ante Monterrey. El volante disputó 33 minutos en el triunfo de su equipo.

Entrada de Raphael Veiga en el partido | Imago7

¿Cuándo verán acción los otros refuerzos?

Cabe destacar que, a pesar de haber visto minutos en la Liga MX, América espera que Veiga pueda tener actividad también en la Concachampions. De acuerdo con el propio André Jardine, el volante ya fue registrado en la competencia y podría tener minutos tan pronto como este miércoles cuando se midan a Olimpia de Honduras en el partido de Vuelta de primera ronda.

El equipo no ha revelado si el brasileño verá su primera titularidad con el equipo, sin embargo, con el marcador a favor del equipo, las Águilas podrían apostar por darle más continuidad a su nuevo refuerzo estrella.

Veiga lamentándose una falla en el duelo | Imago7

Vinicius Lima por su parte, se unió a las Águilas con el cierre de registros de la Liga MX. Esta semana el brasileño verá sus primeros entrenamientos. Aunque no podrá jugar este miércoles ante Olimpia, al ya estar registrado con el equipo, puede debutar en la Jornada 6 del Clausura.

El debut de Lima podría venir en un momento importante pues, el ex de Fluminense se daría ante Chivas en el Clásico Nacional. El volante ofensivo llega tras haber jugado 50 partidos la temporada pasada en las que metió dos goles y dio una asistencia. Ahora busca ayudar a las Águilas a volver a competir por títulos.

Vinicius Lima de Fluminense llega en préstamo a América | IG: lima96

¿Y Thiago Espinosa?