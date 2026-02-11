Poncho De Nigris explota contra reportero previo a Ring Royale

¡Empieza Ring Royale! Pero Poncho De Nigris ya expulsó al primer invitado, luego de amenazar al periodista Gabo Cuevas con no dejarlo entrar al evento. El conductor argumentó que el reportero habló mal de sus hijos y aseguró que eso no lo permitirá.

Poncho De Nigris lanzó el celular del reportero tras acusarlo de haber hablado mal de sus hijos./ Captura de pantalla

La cámara de CONTRA captó el momento en el que Poncho cortó la transmisión, al grado de lanzar el celular del periodista de espectáculos.

“Pocos huevs. No vas a entrar, cabrn. Con mis hijos no, cabr*n”.

Fueron las palabras de Poncho previo a la alfombra roja, donde desfilaron los invitados y los boxeadores que se subirán al ring en el evento que se celebrará el 15 de marzo en la Arena Monterrey.