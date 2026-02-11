Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios

Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:21 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Ciudad de México prepara un paseo nocturno en bicicleta para celebrar el amor y la amistad, recorriendo lugares emblemáticos bajo la luz de la luna en un evento gratuito y familiar.

La Ciudad de México invita a habitantes y visitantes a participar en el Paseo Nocturno en bicicleta por San Valentín, una rodada gratuita organizada por la Secretaría de Movilidad (Semovi) para celebrar el Día del Amor y la Amistad con un recorrido especial por las calles principales de la capital.

El evento busca promover la actividad física, la convivencia y el uso de medios de transporte sustentables, como la bicicleta, patines o patineta, en un ambiente seguro y festivo.

Celebra el Día del Amor y la Amistad en CDMX. / iStock

¿Cuándo será el paseo nocturno por San Valentín?

El Paseo Nocturno en bici se realizará el sábado 21 de febrero de 2026, con un horario programado de 19:00 a 23:00 horas.

Aunque la fecha se ubica después del 14 de febrero, los organizadores destacan que sigue siendo una oportunidad ideal para extender las celebraciones con una actividad activa y al aire libre, fuera de restaurantes o plazas comerciales.

El Ángel de la Independencia iluminado destaca en la ruta del paseo ciclista nocturno de la CDMX. / iStock

¿Cómo será la ruta?

La Secretaría de Movilidad detalló que la ruta del paseo tendrá una longitud aproximada de 22 kilómetros y recorrerá varios puntos emblemáticos de la CDMX, entre ellos:

  • Paseo de la Reforma

  • Centro Histórico

  • Bosque de Chapultepec

Este trazado permite a las personas disfrutar de la ciudad desde diferentes perspectivas, con monumentos y áreas representativas iluminadas durante la noche.

El paseo puede realizarse no solo en bicicleta, sino también en patines, patineta o incluso a pie, facilitando la participación de personas con distintas preferencias de movilidad.

El paseo puede realizarse también en patines, patineta o incluso a pie. / iStock

Participación y recomendaciones

El evento es gratuito y abierto a todo público, por lo que no se requiere inscripción previa. Se recomienda a los participantes llevar equipo de seguridad, como casco y luces, y respetar las normas de tránsito durante el recorrido.

El evento es gratuito y abierto a todo público. / iStock
Últimos videos
Lo Último
19:08 Vinícius registrado con América, ¿podrá jugar el Clásico Nacional?
18:59 ¿Por qué hay crisis de combustible en Cuba? Aquí te explicamos
18:49 ¿Cuándo verán acción los nuevos refuerzos de América? André Jardine adelanta acción de sus juagodres
18:21 Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios
18:03 ¿Mexicano 'arruina' el show de Bad Bunny en el Super Bowl? El misterio de la bandera en el SB LX
17:57 ¿CDMX prohibirá las redes sociales para niños? Esto busca la nueva ley
17:54 Ronald Araujo rompe el silencio sobre su ansiedad: 'Estaba jugando con depresión'
17:50 América: ¿Qué jugadores apuntan a perderse la Liguilla con las Águilas por el Mundial?
17:49 Confirmado: Endrick regresará al Real Madrid tras brillar en Lyon
17:41 “Un gran orgullo para México”: Sheinbaum felicita a Donovan Carrillo por su pase a la final olímpica
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
Vinícius registrado con América, ¿podrá jugar el Clásico Nacional?
Futbol
10/02/2026
Vinícius registrado con América, ¿podrá jugar el Clásico Nacional?
¿Por qué hay crisis de combustible en Cuba? Aquí te explicamos
Contra
10/02/2026
¿Por qué hay crisis de combustible en Cuba? Aquí te explicamos
¿Cuándo verán acción los nuevos refuerzos de América? André Jardine adelanta acción de sus juagodres
Futbol
10/02/2026
¿Cuándo verán acción los nuevos refuerzos de América? André Jardine adelanta acción de sus juagodres
Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios
Contra
10/02/2026
Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios
¿Mexicano 'arruina' el show de Bad Bunny en el Super Bowl? El misterio de la bandera en el SB LX
NFL
10/02/2026
¿Mexicano 'arruina' el show de Bad Bunny en el Super Bowl? El misterio de la bandera en el SB LX
¿CDMX prohibirá las redes sociales para niños? Esto busca la nueva ley
Contra
10/02/2026
¿CDMX prohibirá las redes sociales para niños? Esto busca la nueva ley