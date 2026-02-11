Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios

La Ciudad de México invita a habitantes y visitantes a participar en el Paseo Nocturno en bicicleta por San Valentín, una rodada gratuita organizada por la Secretaría de Movilidad (Semovi) para celebrar el Día del Amor y la Amistad con un recorrido especial por las calles principales de la capital.

El evento busca promover la actividad física, la convivencia y el uso de medios de transporte sustentables, como la bicicleta, patines o patineta, en un ambiente seguro y festivo.

Celebra el Día del Amor y la Amistad en CDMX. / iStock

¿Cuándo será el paseo nocturno por San Valentín?

El Paseo Nocturno en bici se realizará el sábado 21 de febrero de 2026, con un horario programado de 19:00 a 23:00 horas.

Aunque la fecha se ubica después del 14 de febrero, los organizadores destacan que sigue siendo una oportunidad ideal para extender las celebraciones con una actividad activa y al aire libre, fuera de restaurantes o plazas comerciales.

El Ángel de la Independencia iluminado destaca en la ruta del paseo ciclista nocturno de la CDMX. / iStock

¿Cómo será la ruta?

La Secretaría de Movilidad detalló que la ruta del paseo tendrá una longitud aproximada de 22 kilómetros y recorrerá varios puntos emblemáticos de la CDMX, entre ellos: Paseo de la Reforma

Centro Histórico

Bosque de Chapultepec Este trazado permite a las personas disfrutar de la ciudad desde diferentes perspectivas, con monumentos y áreas representativas iluminadas durante la noche.

El paseo puede realizarse no solo en bicicleta, sino también en patines, patineta o incluso a pie, facilitando la participación de personas con distintas preferencias de movilidad.

El paseo puede realizarse también en patines, patineta o incluso a pie. / iStock

Participación y recomendaciones

El evento es gratuito y abierto a todo público, por lo que no se requiere inscripción previa. Se recomienda a los participantes llevar equipo de seguridad, como casco y luces, y respetar las normas de tránsito durante el recorrido.