Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios
La Ciudad de México invita a habitantes y visitantes a participar en el Paseo Nocturno en bicicleta por San Valentín, una rodada gratuita organizada por la Secretaría de Movilidad (Semovi) para celebrar el Día del Amor y la Amistad con un recorrido especial por las calles principales de la capital.
El evento busca promover la actividad física, la convivencia y el uso de medios de transporte sustentables, como la bicicleta, patines o patineta, en un ambiente seguro y festivo.
¿Cuándo será el paseo nocturno por San Valentín?
El Paseo Nocturno en bici se realizará el sábado 21 de febrero de 2026, con un horario programado de 19:00 a 23:00 horas.
Aunque la fecha se ubica después del 14 de febrero, los organizadores destacan que sigue siendo una oportunidad ideal para extender las celebraciones con una actividad activa y al aire libre, fuera de restaurantes o plazas comerciales.
¿Cómo será la ruta?
La Secretaría de Movilidad detalló que la ruta del paseo tendrá una longitud aproximada de 22 kilómetros y recorrerá varios puntos emblemáticos de la CDMX, entre ellos:
Paseo de la Reforma
Centro Histórico
Bosque de Chapultepec
Este trazado permite a las personas disfrutar de la ciudad desde diferentes perspectivas, con monumentos y áreas representativas iluminadas durante la noche.
El paseo puede realizarse no solo en bicicleta, sino también en patines, patineta o incluso a pie, facilitando la participación de personas con distintas preferencias de movilidad.
Participación y recomendaciones
El evento es gratuito y abierto a todo público, por lo que no se requiere inscripción previa. Se recomienda a los participantes llevar equipo de seguridad, como casco y luces, y respetar las normas de tránsito durante el recorrido.