Futbol

Vinícius registrado con América, ¿podrá jugar el Clásico Nacional?

Listo el registro de Vinícius | Captura de pantalla
Mauricio Díaz Valdivia 19:08 - 10 febrero 2026
El jugador brasileño se prepara para poder debutar en la Liga MX, lo cual podría llegar a suceder en el Clásico ante Chivas

America se ha vuelto un equipo muy brasileño, o al menos así lo reflejan sus refuerzos y, por supuesto, su cuerpo técnico. André Jardine pidió la llegada de Raphael Veiga, Rodrigo Dourado fue otro de los refuerzos y de manera más reciente, se ha completado el registro de Vinícius Lima, generándole la duda a la afición acerca de cuándo podrá debutar el nuevo fichaje.

Los registros de la Liga MX han quedado oficialmente cerrados, por lo que la plantilla de las Águilas ahora sí está completa, pero, ¿quiénes serán los elegidos para enfrentar el partido ante Guadalajara?

América espera por el Clásico de México | Imago7

¿Un América carioca en el Clásico?

A la afición de América le dolió bastante la baja de Álvaro Fidalgo; sin embargo, eso tiene que quedar en el pasado para ellos, ya que han llegado los refuerzos con los que afrontarán la siguiente parte de la campaña, misma en la que habían iniciado de mala manera, pero han logrado corregir un poco el rumbo.

Uno de los jugadores que ya cuentan con su registro es Vinícius Lima, jugador brasileño procedente de Fluminense, pero dicha situación ya ha generado la duda acerca de si podrá jugar el Clásico, lo cual es demasiado factible, pues al tener su carta registrada en la Liga MX, ya podría sumar sus primeros minutos si así lo decide el entrenador.

Las Águilas hicieron la presentación oficial de sus refuerzos a través de redes sociales, en donde no solo se anunció la llegada de Lima, ya que también Thiago Espinosa, lateral uruguayo ha llegado procedente de Racing de Montevideo.

Dorsal de Vinícius

El más reciente jugador brasileño de América no tuvo problemas para escoger su próximo dorsal, ya que al igual que en Fluminense, el sudamericano utilizará el 45, mismo con el cual ya aparece en la página oficial de la liga, aunque hay un detalle extra del cual no se ha hablado mucho.

Thiago Espinosa , el lateral charrúa que también fue anunciado como jugador de América, no está todavía en la página como jugador para el equipo, aunque no se tiene información de que su llegada sea solamente para categorías menores, por lo que habrá que esperar que aparezca en la plataforma.

Brian Rodríguez será parte del club un torneo más | Imago7

Es así como ha quedado listo el plantel para los de Coapa de cara al Clásico y, posteriormente a lo que resta del Clausura, además de competir en Concachampions, ya que es un torneo que lleva negándosele desde hace tiempo.

