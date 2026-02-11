Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

César Garza causa baja de Pumas para la Vuelta ante San Diego en Concachampions

César Garza previo a un partido con los Pumas | IMAGO 7
David Torrijos Alcántara 19:54 - 10 febrero 2026
El mediocampista mexicano no fue convocado por Efraín Juárez por un problema estomacal

Malas noticias en el Pedregal. En uno de los escenarios más complicados para Pumas en lo que va del torneo, Efraín Juárez perdió a uno de sus mejores elementos hasta ahora: César Garza, quien llegó este semestre para fortalecer el mediocampo.

El joven mediocampista no entró en la convocatoria de Efraín Juárez para el duelo de Vuelta de la Primera Ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf en la que van abajo 4-1 ante San Diego. Esta baja impacta directamente al esquema del estratega auriazul, al ser un elemento recurrente en esa zona.

César Garza no pudo jugar ante San Diego | IMAGO7

¿Qué le pasó a César Garza?

Durante la sesión de entrenamiento previo al duelo ante San Diego, una de las cosas que más llamaron la atención fue la ausencia de César Garza. RÉCORD pudo saber que su baja se debe a una infección estomacal que lo mantuvo internado durante la noche de ayer.

En buenas noticias para la afición auriazul, Garza ya fue dado de alta este martes, por lo que el viernes ante Puebla podrá regresar a la acción y ser parte del cuadro dirigido por Juárez.

César Garza sufrió una infección estomacal | IMAGO7

Garza se convirtió en una de las grandes sorpresas para Pumas durante el Clausura 2026, en el que continúa invicto en Liga MX. El único bache por el que ha caído Universidad Nacional es en Concacaf Champions Cup en la Ida ante San Diego.

Un Pumas mermado buscará la hazaña ante San Diego

Pumas afrontará la Vuelta con una ausencia importante, además de no contar con Adalberto Carrasquilla de inicio en el encuentro. El desafío ahora es mayor para buscar la remontada para mantenerse vivo en la competencia de Concacaf.

