Futbol

Eduardo Espinel elogia a Thiago Espinosa tras su llegada al América: "Muy pronto será conocido"

ROTA THIAGO ESPINOSA AMÉRICA
Eduardo Espinel elogia a Thiago Espinosa tras su llegada al América: “Muy pronto será conocido”
Aixa Salinas Castillo 21:26 - 10 febrero 2026
El futbolista llega a Coapa con grandes expectativas

Tras confirmarse la llegada de Thiago Espinosa como refuerzo del Club América para el Clausura 2026, el director técnico de Olimpia, Eduardo Espinel, habló sobre las cualidades del futbolista en la previa del partido de vuelta entre América y Olimpia, correspondiente a la Copa de Campeones de la Concacaf.

El estratega uruguayo se refirió a Espinosa a partir de la experiencia que tuvo con otros jugadores a los que dirigió y debutó en el extranjero, como Maxi Araújo, quien posteriormente jugó en Puebla y Toluca, y Facundo Waller, con paso por Puebla y Pumas dentro del futbol mexicano.

Espinel recordó que él mismo debutó a Thiago Espinosa en el Racing Club de Montevideo, y aseguró que el futbolista comparte una filosofía de crecimiento similar a la de esos jugadores que lograron consolidarse fuera de su país de origen.

Eduardo Espinel, director técnico de Olimpia, en conferencia de prensa | CAPTURA DE PANTALLA
Eduardo Espinel, director técnico de Olimpia, en conferencia de prensa

Lo primero que vemos es a un profesional extraordinario, con una humildad tremenda y una mentalidad abierta para aprender

En el aspecto futbolístico, explicó que Thiago se caracteriza por su versatilidad, ya que puede desempeñarse como carrilero o lateral por izquierda, además de contar con una pegada importante, cualidades que considera clave para su adaptación al futbol mexicano.

Finalmente, Espinel consideró que la Liga MX es un escenario ideal para potenciar ese tipo de perfiles. “Este futbol le puede ofrecer mucho para seguir creciendo. Hoy quizá no es tan conocido, pero muy pronto lo será”, afirmó.

