América: ¿Qué jugadores apuntan a perderse la Liguilla con las Águilas por el Mundial?

La Selección Mexicana será prioridad absoluta rumbo a la Copa Mundial de 2026 y eso ya comenzó a impactar de lleno en la Liga MX. La Federación Mexicana de Futbol, en conjunto con la liga, modificó el calendario del Clausura 2026 y notificó a los clubes que la Liguilla se disputará sin los jugadores mexicanos considerados para el Tricolor.

A partir del 1 de mayo, Javier Aguirre concentrará a la Selección Mexicana para preparar el Mundial, lo que coincide de lleno con la fase final del torneo. Por esta razón, América —uno de los principales proveedores históricos del Tri— podría verse seriamente afectado.

Jardine en juego ante Pachuca CL2026 | IMAGO7

Un formato especial para un torneo atípico

Para el Clausura 2026 no habrá Play-In, regresando al formato prepandemia donde solo los primeros ocho lugares de la tabla general avanzan a la Liguilla. El objetivo es acelerar el cierre del torneo y liberar a los jugadores seleccionables lo antes posible.

Además, la Liga MX puso sobre la mesa una propuesta inédita: permitir que jugadores mexicanos de equipos eliminados puedan reforzar temporalmente a los clubes clasificados a la Liguilla para cubrir las ausencias por selección. Esta medida ya fue enviada a la FIFA y solo aplicaría exclusivamente para el Clausura 2026, en caso de recibir luz verde.

Las fechas que complican al América

La Liguilla se jugará completamente durante la concentración del Tri:

Cuartos de Final

Ida: 2 y 3 de mayo

Vuelta: 9 y 10 de mayo

Semifinales

Ida: 13 y 14 de mayo

Vuelta: 16 y 17 de mayo

Final

Ida: 21 de mayo

Vuelta: 24 de mayo

México, por su parte, se prepara para enfrentar a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del repechaje UEFA (República Checa, Dinamarca, Irlanda o Macedonia del Norte).

Los jugadores del América que apuntan a perderse la Liguilla

Con base en el plantel actual y el contexto de selección, estos son los futbolistas del América con mayores probabilidades de ser convocados, lo que los dejaría fuera de la fase final del torneo:

Luis Ángel Malagón: El arquero azulcrema es uno de los nombres fijos en las convocatorias recientes del Tri. Todo apunta a que será parte del grupo que se concentre desde el 1 de mayo, dejando al América sin su portero titular en Liguilla.

Israel Reyes: Polivalente y constante en Selección, Reyes se ha convertido en un comodín para el cuerpo técnico nacional. Su convocatoria parece altamente probable.

Ramón Juárez: Uno de los centrales mexicanos con mayor proyección en Liga MX. De mantenerse su nivel, es serio candidato a ser considerado, especialmente pensando en profundidad defensiva.

Kevin Álvarez: Titular habitual con el América y recurrente en el Tricolor. Su ausencia sería una de las más sensibles por la falta de un lateral derecho con su recorrido y experiencia.

Érick Sánchez: Jugador clave en el mediocampo y uno de los nombres mejor posicionados rumbo al Mundial. América podría perder a uno de sus motores en plena Liguilla.

Luis Malagón en el duelo ante Juarez | IMAGO7

¿Quiénes NO se verían afectados?

América también cuenta con una base importante de jugadores no seleccionables, lo que le permitiría sostener competitividad:

Extranjeros como Raphael Veiga, Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres o Rodrigo Dourado.