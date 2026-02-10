Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Confirmado: Endrick regresará al Real Madrid tras brillar en Lyon

El jugador brasileño no podrá permanecer ni un año con Lyon | AP
Mauricio Díaz Valdivia 17:49 - 10 febrero 2026
A pesar de su buen momento en la Ligue 1, el brasileño tendrá que regresar al cuadro merengue

El futuro de Endrick vuelve a estar en el centro de la escena europea. Luego de semanas de especulación sobre su continuidad en Francia, el agente del delantero brasileño confirmó que el futbolista regresará a Real Madrid una vez finalizada la actual temporada, poniendo fin a su cesión en el Olympique de Lyon.

Pese a un arranque impactante en la Ligue 1 y la Copa de Francia, donde convirtió cinco goles en seis partidos, desde el entorno del jugador aseguran que la decisión está tomada y no existe margen para extender el préstamo. En la Casa Blanca ya lo consideran una pieza clave de cara al armado del plantel para la temporada 2026/27.

El brasileño no continuará en la Ligue 1 | IG: @endrick

Endrick regresa pronto

Tiago Freitas, representante de Endrick y ejecutivo de Roc Nation Sports, fue contundente al confirmar el regreso del brasileño al club español. En diálogo con el podcast Win Win, aclaró que no hay opción de compra ni negociaciones abiertas con Lyon, y que el acuerdo contempla exclusivamente una cesión hasta junio.

Las palabras del agente van en línea con lo informado por ESPN, que en los últimos días señaló que dentro del Real Madrid existe la firme intención de que Endrick sea “el primer refuerzo” para la próxima temporada. Aunque el entrenador Paulo Fonseca solicitó públicamente que el jugador permanezca un año más en Francia, la postura del club merengue es inamovible.

Endrick ha caído con el pie derecho en el futbol de Francia | IG: @endrick

Hasta el momento, el siete veces campeón francés no presentó una oferta formal para prolongar el préstamo. Sin embargo, desde Madrid dejan en claro que, aun si esa propuesta llegara, la prioridad absoluta es la reincorporación del delantero, a quien consideran estratégico para el futuro inmediato del equipo.

El balance del paso de Endrick por Europa y su explosión en Francia

Freitas también defendió el proceso de adaptación de Endrick en su primera experiencia europea, especialmente su etapa inicial en Real Madrid. Recordó que el atacante marcó goles en Champions League, LaLiga y Copa del Rey, y negó que haya existido algún problema deportivo o personal durante sus primeros meses en el club.

Endrick regresará a ser jugador de Real Madrid | AP

El agente explicó que la falta de continuidad respondió exclusivamente al altísimo nivel de competencia en el plantel blanco. “Cuando llegas a un club donde están ocho de los diez mejores jugadores del mundo, es normal que un chico de 18 años tenga pocos minutos”, afirmó, remarcando además que el futbolista no realizó la pretemporada ni participó del Mundial de Clubes.

