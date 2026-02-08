Kylian Mbappé es el delantero con mejor racha goleadora de las cinco grandes ligas

Este domingo, el Real Madrid visitó Mestalla para enfrentarse al Valencia, encuentro donde Kylian Mbappé marcó el segundo y definitivo gol del encuentro, con el que el cuadro merengue se mantiene a un punto del FC Barcelona en LaLiga.

Con este tanto, que el francés marcó desde los once pasos, Mbappé consiguió su séptimo gol en los últimos seis partidos, siendo el goleador en activo en las cinco grandes ligas en el futbol europeo.

Mbappé tiene la mejor racha activa en el futbol europeo | AP

La racha de Mbappé comenzó cuando el Madrid jugó contra el Deportivo Alavés, en el pasado mes de diciembre, desde entonces, el francés (en los partidos que ha disputado) no ha dejado de marcar.

Mbappé le anotó gol al Sevilla, al Levante, al Rayo Vallecano y al Valencia, además de anotar un doblete frente al Villarreal, consiguiendo los siete goles en los seis encuentros que disputó el francés.

Mbappé tiene la mejor racha activa en el futbol europeo | AP

El único encuentro en donde Kylian Mbappé no marcó, fue contra el Real Betis, en ese juego, el delantero francés no estuvo disponible tras una lesión en la rodilla.

Kylian Mbappé también ha marcado en cuatro ocasiones en los últimos dos encuentros del Real Madrid en la UEFA Champions League, anotándole al Benfica y al Monaco.

El delantero francés, con estos goles, tiene la racha activa más productiva dentro de las cinco grandes ligas del futbol europeo.